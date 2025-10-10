Précieux succès de la Roca Team à Milan en Euroligue

La rage de Daniel Theis a porté ses fruits © Manuel Vitali - Direction de la Communication

La rencontre a été serrée jusqu’au bout mais c’est bien l’AS Monaco Basket qui est repartie de Lombardie jeudi soir avec une deuxième victoire dans la compétition.

Quatre jours le revers en Betclic Élite face à Chalon-sur-Saône, la Roca Team s’est remise à l’endroit de l’autre côté des Alpes, avec un deuxième succès en trois matches européens. Une victoire (89-92), la première à l’extérieur, longue à se dessiner car les joueurs lombards ont tenu la dragée haute à leur adversaire, plus solide dans les ultimes instants de la partie.

Pour ses retrouvailles avec son ancien club, Nikola Micotic avait envie de briller pour prouver que le club de la Principauté a eu raison de miser sur le Monténégrin de 34 ans. L’ailier-fort inscrira sept points et cinq rebonds. Mais c’est grâce à son meneur Mike James, meilleur marqueur avec 18 points, que le finaliste sortant fait taire l’Unipol Forum.

Suspense finale haletant

L’Américain n’est pas le seul à survoler la partie. Champion d’Europe avec Fenerbahçe en mai dernier face à la Roca Team, l’intérieur allemand Daniel Theis livre une prestation remarquable, avec une réussite insolente par moments, 17 points à 100 % au tir et 10 rebonds.

Les joueurs de Vassilis Spanoulis entament bien la rencontre, avec un avantage de cinq points à la fin du premier quart-temps. Mais sur son parquet, Milan tient tête à son concurrent, qui conserve son avance à la pause, avec une rotation efficace opérée par le technicien grec.

Les Italiens démarrent mieux à la reprise avec 10 points marqués, mais ils font preuve de maladresse. Monaco décide alors d’appuyer pour prendre huit longueurs d’avance (56-48). Les tifosi poussent et à deux minutes du terme, un trois points plus faute d’Élie Okobo permet aux Milanais de revenir à deux unités (77-79).

Dénouement irrespirable et Matthew Strazel donne de l’air aux siens après deux lancers francs (79-82), tout comme Daniel Theis en défense sur la dernière possession. Prochain match dimanche sur le parquet du champion de France parisien, dans un match au sommet.