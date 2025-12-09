Noël des animaux : une fête enchantée pour nos compagnons à quatre pattes

Le dimanche 14 décembre, le Monte-Carlo Bay transformera son salon Sincerity en un paradis festif où la magie de Noël se conjugue avec la générosité, le tout au profit des animaux abandonnés.

L’atmosphère promet d’être enchanteresse et la Société des Bains de Mer autorisera exceptionnellement l’accès au Monte-Carlo Bay avec les chiens. Un sapin majestueux, décoré en partenariat avec BricoPro Monaco, trônera au centre de la salle, orné de boules personnalisées créées par l’artiste Karina Garcia. Chaque ornement portera le nom d’un chien présent et sera mis en vente pour soutenir la cause animale. Les créations artisanales de Marianne ajouteront une touche d’élégance, tandis que les tables, soigneusement préparées par les bénévoles de Rokethon, révéleront toute la passion de cette association engagée.

Des animations pour toute la famille

La journée sera rythmée par les voix cristallines de Philip Nikwé et Mona Lou, qui interpréteront des chants de Noël, tandis qu’un magicien émerveillera petits et grands. Les enfants pourront s’initier au dessin animalier avec Yulia ou participer aux ateliers créatifs de Karen September. Champagne offert par GOLD et cadeaux pour les chiens présents, courtoisie de BricoPro Monaco, complèteront cette célébration inclusive.

Gastronomie d’exception

Le Chef Marcel Ravin a conçu un buffet raffiné qui ravira les papilles des invités. Un moment gourmand placé sous le signe du partage, où la SPA de Monaco se joindra aux festivités.

L’intégralité des bénéfices sera reversée aux animaux sans famille, ces oubliés de Noël qui méritent eux aussi leur part de magie.