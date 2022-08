Monaco: il regno della cucina. Nei ristoranti più rinomati si possono degustare piatti provenienti da tutto il mondo, ma anche alcune semplici e deliziose specialità locali.

La Costa Azzurra non manca certamente di specialità culinarie e le diverse città della regione si contendono la paternità dei piatti tipici. Il barbajuan o barbagiuan è uno di questi: l’origine di questa ricetta monegasca è rivendicata anche dalla città di Mentone. La cosa non sorprende se si pensa che Mentone faceva parte del Principato in passato.

In ogni caso, non si può non provarli: si tratta di piccoli ravioli ripieni e fritti che potrai trovare un po’ ovunque nel Principato. La ricetta può cambiare leggermente: il ripieno può essere a base di spinaci, bietole o comunque un mix di verdure con un formaggio (ricotta, emmental o parmigiano) e, a volte, cipolla. Gli ingredienti possono cambiare, ma il gusto resta sempre inconfondibilmente delizioso.

Per degustare la specialità di Monaco per eccellenza, fermati in uno dei numerosi negozi A Rocca che propongono le specialità gastronomiche locali a prezzi ragionevoli. Altrimenti, ci sono diversi ristoranti che servono i ravioli ripieni, come il ristorante Castelroc, ad esempio, che si trova proprio di fronte al Palazzo del Principe.

Sorprendentemente, Monaco ha anche le proprie ostriche, chiamate le Perle di Monaco. Sono allevate nel porto di Fontvieille e possono essere degustate in loco presso il ristorante Les Perles de Monte-Carlo, sul quai Jean-Charles Rey. Più fresche di così…

I piatti regionali

A Monaco ci sono altre specialità da assaggiare che sono associate più generalmente alla zona di Nizza: lo stoccafisso alla nizzarda, la torta di bietole, la pissaladière (o pissalandrea) al pomodoro e il dolce galapian.

Lo stoccafisso non è forse la ricetta più appetitosa, ma è sicuramente molto buono: si tratta di merluzzo essiccato reidratato con olio di oliva. Per completare poi la vera ricetta dello stoccafisso alla nizzarda si aggiungono cipolle, aglio, olive, vino ed erbe aromatiche.

La torta di bietole esiste in versione dolce o salata. In quella salata, troviamo riso, bietole e parmigiano. Nella variante dolce, invece, oltre alle bietole si aggiungono uvetta, pinoli, mandorle in polvere e zucchero a velo.

Il dolce galapian è in realtà originario di Apt ma i monegaschi hanno rivisitato questo dessert, proponendolo sotto forma di crostata di mandorle e ciliegie all’aroma di vaniglia.

Insomma, a Monaco ce n’è davvero per tutti i gusti: tanti piatti diversi che delizieranno il palato di grandi e piccini durante il tuo soggiorno nel Principato.