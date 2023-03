Quasi 40 posti di lavoro al Museo Oceanografico di Monaco

Preparate i CV! Il 5 aprile si terrà una giornata di assunzioni.

La stagione estiva si avvicina e l’Istituto Oceanografico cerca nuovo personale. Come indicato nella locandina qui sotto, creata apposta per l’occasione, le figure ricercate sono assistente alle vendite, responsabile delle esposizioni, receptionist, cassieri e guide.

© Museo Oceanografico

Un totale di 39 posti di lavoro

> 20 contratti stagionali a tempo pieno di 39 ore settimanali (dal lunedì alla domenica, compresi i giorni festivi):

4 guide

guide 4 cassieri per il negozio del museo o il chiosco estivo

cassieri per il negozio del museo o il chiosco estivo 3 cassieri

cassieri 9 receptionist polivalenti

> 17 contratti part-time per periodi specifici inferiori a 40 ore al mese (principalmente nei fine settimana, nei giorni festivi e durante le vacanze scolastiche):

5 guide part-time dal 1° aprile 2023 al 30 settembre 2023

guide part-time dal 1° aprile 2023 al 30 settembre 2023 8 receptionist polivalenti temporanei

receptionist polivalenti temporanei 4 cassieri temporanei per il negozio del museo o il chiosco estivo

> 2 contratti a tempo determinato di 12 mesi a tempo pieno con 39 ore settimanali:

1 assistente alle vendite

assistente alle vendite 1 responsabile di mostra con esperienza

Se siete interessati, appuntamento mercoledì 5 aprile sulla Rocca, nella famosa Sala Conferenze del museo, tra le 10:00 e le 16:00. I candidati parteciperanno a un colloquio individuale con i responsabili del museo. Sarà anche l’occasione per conoscere il personale, le diverse posizioni aperte e per immergersi in questo luogo incredibile.

Ricordatevi di iscrivervi in anticipo a questo link. Attenzione: è necessario aver compiuto 18 anni all’inizio del contratto.