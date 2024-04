Cosa fare a Monaco ad aprile 2024?

Monaco Tribune ha stilato la lista degli eventi da non perdere nel Principato e vi dà qualche idea su cosa fare.

Mostra – “Murmures de la faune”

Scoprite la fauna selvatica attraverso la mostra “Murmures de la faune”. Questa galleria fotografica di Xavier Lamour, in collaborazione con il Comitato nazionale monegasco dell’Associazione internazionale delle arti plastiche presso l’UNESCO, è tutta da scoprire. Aperta da sabato 30 marzo a domenica 7 aprile 2024, dalle 13:00 alle 20:00. Dopo il successo della sua prima mostra, l’autore punta a sensibilizzare l’opinione pubblica attraverso le sue immagini.

Data: dal 30 marzo al 7 aprile

Orario: dalle 13:00 alle 20:00

Indirizzo: 10 Quai Antoine 1ᵉʳ, 98000 Monaco

Teatro – “Cambiare l’acqua ai fiori – Valérie Perrin”

In “Cambiare l’acqua ai fiori”, Valérie Perrin racconta la storia di Violette Toussaint, custode di un cimitero in Borgogna. L’adattamento teatrale dell’omonimo romanzo racconta la storia di “una donna che, nonostante le sue difficoltà , crede fermamente nella felicità . Con un talento raro capace di trasformare l’ordinario in straordinario, la scrittrice crea attorno a una donna semplice un mondo ricco di poesia e umanità ”. Già andato in scena in diversi teatri di Francia, lo spettacolo di Ludivine de Chastenet e Mikaël Chirinian è, secondo Le Figaro, “un inno alla vita”. Il personaggio principale “interpretato da Caroline Rochefort, è un’eroina ordinaria e sensibile che non si può non amare”.

Data e ora: martedì 2 aprile alle 20:00

Durata: 1 ora e 20 minuti, senza intervallo

Dove: Théâtre Princesse Grace, 12 Avenue d’Ostende, 98000 Monaco

Prenotazioni: Sito web del TPG o per telefono al +377 93 25 32 27

Laboratorio di filosofia – “Qu’est-ce que l’amour maternel ?”

Les Rencontres Philosophiques de Monaco, in collaborazione con il Centro Ospedaliero Principessa Grace e il suo reparto maternità , organizzano un seminario di filosofia sull’amore materno. Questo incontro sarà l’ultimo di una serie incentrata sul concetto di maternità . Isabelle Alfandary, autrice e docente di letteratura, condurrà questa discussione di un’ora.

Data e ora: mercoledì 3 aprile 2024, alle 17:30.

Dove: Centro Ospedaliero Principessa Grace , 1 Avenue Pasteur, 98000 Monaco

, 1 Avenue Pasteur, 98000 Monaco Prenotazione gratuita sul sito dei Rencontres philosophiques de Monaco

Concerto – “Thursday Live Session – Gliz”

Venite a scoprire Gliz, il trio di Giura che rivisita il rock in modo tutto nuovo. Il gruppo ha fatto una scommessa: suonare il rock senza chitarra né basso, sostituendoli con un banjo e una tuba. Dopo un primo album pre-covid, Florent, Julien e Thomas hanno composto una trentina di canzoni, raccogliendone dieci nel loro secondo album Mass. Questo è costellato di sfumature soul e si allontana dal pop e dal folk che caratterizzavano il primo progetto.

Data e ora : giovedì 4 aprile, aperomix dalle 18:30, seguito da musica dal vivo alle 20:30.

: giovedì 4 aprile, aperomix dalle 18:30, seguito da musica dal vivo alle 20:30. Dove : Grimaldi Forum, 10 Avenue Princesse Grace, 98000 Monaco

: Grimaldi Forum, 10 Avenue Princesse Grace, 98000 Monaco Ingresso gratuito

Prenotazioni al +377 9999 3000

al +377 9999 3000 Parcheggio sul posto, tariffa notturna a partire dalle 19:00, 0,70€/ora

Rolex Monte-Carlo Masters

Come ogni anno, il Rolex Monte-Carlo Masters è l’evento tennistico di Monaco per eccellenza. Il torneo ATP riunisce i migliori tennisti del mondo. Dal 6 al 14 aprile, giocatori del calibro di Djokovic, Alcaraz o del francese Hugo Humbert si susseguiranno al Monte-Carlo Country Club.

Rolex Monte-Carlo Masters: ecco i giocatori presenti quest’anno

Quando: Dal 6 al 14 aprile

Dove: Monte-Carlo Country Club

Biglietteria: qui

Fiera – “Padel Best Expo”

Da domenica 7 a martedì 9 aprile 2024, dalle 10:00 alle 20:00, il Grimaldi Forum Monaco ospiterà Padel Best Expo, un evento internazionale dedicato al mondo del padel. Dedicata ai professionisti, ma anche al grande pubblico e agli appassionati, la fiera promette un’esperienza coinvolgente. Durante queste tre giornate, si svolgerà anche la seconda edizione della Five Padel Cup, con un programma di incontri, dibattiti, spazi digitali, campi da padel, intrattenimento e momenti di convivialità . Non perdetevi questa occasione unica di scoprire l’appassionante universo del padel!

Tariffa unica di 40 euro per 1 giorno, 60 euro per 2 giorni e 80 euro per 3 giorni.

Per informazioni sui biglietti: +377 99 99 3000 (da martedì a sabato, dalle 12:00 alle 19:00)

Ligue 1 Uber Eats – “AS Monaco – Lille”

Con l’AS Monaco a un passo dalla Champions League nella prossima stagione, questo incontro con il Lille, qualche punto indietro, è importantissimo per i biancorossi. Andate a fare il tifo per loro!

Dove e quando: domenica 14 aprile 2024 allo Stadio Louis II

FIA Formula E Championship – Monaco E-Prix 2024

Sabato 27 aprile 2024 si svolgerà il 7° Monaco E-Prix, organizzato dall’Automobile Club di Monaco. L’evento, che durerà un giorno intero, prevede sessioni di prove libere, qualifiche, la gara vera e propria e dimostrazioni in pista. Una giornata che sposa la tendenza di ridurre le emissioni di carbonio a zero, con un programma ricco e variegato!

Per maggiori informazioni, visitate il sito del Gran Premio di Monaco

Attività primaverili:

L’arrivo della primavera è l’occasione perfetta per dedicarsi alle attività all’aria aperta. Passeggiate, bicicletta, pic-nic, pesca… il Principato e i dintorni offrono infinite possibilità .

Idee su cosa fare