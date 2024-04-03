Чем заняться в Монако в апреле 2024 года?

Редакция Monaco Tribune составила для вас список мероприятий в Княжестве и предлагает вам идеи развлечений.

Экспозиция – «Murmures de la faune» (Шепот фауны)

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Ознакомьтесь с дикой жизнью на экспозиции «Murmures de la faune». Эта фотогалерея Ксавье Ламура, организованная совместно с Монакским национальным комитетом Международной ассоциации изобразительного искусства при ЮНЕСКО будет работать с субботы, 30 марта, по воскресенье, 7 апреля, с 13:00 до 20:00. После успеха первой экспозиции автор стремится «пробудить сознание с помощью изображений».

Дата: с 30 марта по 7 апреля

Часы работы: с 13:00 до 20:00

Адрес: 10 Quai Antoine 1ᵉʳ, 98000 Монако

Театр – «Changer l’eau des fleurs – Valérie Perrin» (Сменить воду у цветов – Валери Перрен)

В романе «Changer l’eau des fleurs» Валери Перрен рассказывает историю Виолетты Туссен, сторожа на кладбище в Бургундии. Эта театральная постановка по одноименному роману рассказывает историю «женщины, которая, несмотря на все испытания, упорно верит в счастье. Проявляя редкий талант преображать обычное в необычное, писательница создает вокруг этой феи повседневной жизни мир, полный поэзии и человечности». По мнению газеты Le Figaro эта театральная пьеса Людивин де Шатене и Микаеля Шириньяна, которая уже игралась во многих театрах Франции, – «гимн жизни», а главный ее персонаж, «воплощенный на сцене Каролин Рошфор, – обычная и чувственная женщина, которую трудно не полюбить».

Дата и время: вторник, 2 апреля, в 20:00

Продолжительность: 1 час 20 минут, без антракта

Адрес: Théâtre Princesse Grace, 12 Avenue d’Ostende, 98000 Монако

Бронирование: Веб-сайт TPG или по телефону +377 93 25 32 27

Философские беседы – «Что такое материнская любовь?»

Организация Rencontres Philosophiques de Monaco (Монакские философские встречи) совместно с Больничным центром Княгини Грейс и его родильный дом проведут философские беседы на тему материнской любви. Это совещание будет последним в цикле, посвященном теме материнства. Дебаты продлятся полтора часа, их будет вести Изабель Альфандари, писательница и преподаватель литературы.

Дата и время: Среда, 3 апреля, 17:30

Адрес: Больничный центр Княгини Грейс , 1 Avenue Pasteur, 98000 Монако

, 1 Avenue Pasteur, 98000 Монако Бесплатное бронирование – на веб-сайте Rencontres philosophiques de Monaco

Концерт – «Thursday Live Session – Gliz»

Знакомьтесь – Gliz! Это трио из департамента Жюра трактует рок-музыку самым неожиданным образом. Они решили играть рок без гитары и баса. Группа заменила эти инструменты на банджо и тубу. После первого альбома, выпущенного до пандемии, Флоран, Жюльен и Тома написали около тридцати песен, десять из которых вошли в их второй альбом «Mass». Новый альбом отличается нотками стиля соул и удаляется от элементов поп-музыки и фолка первого проекта.

Дата и время : четверг, 4 апреля, диджей с 18:30, живой концерт – в 20:30

: четверг, 4 апреля, диджей с 18:30, живой концерт – в 20:30 Место : Grimaldi Forum, 10 Avenue Princesse Grace, 98000 Монако

: Grimaldi Forum, 10 Avenue Princesse Grace, 98000 Монако Вход бесплатный

Бронирование по телефону +377 9999 3000

по телефону +377 9999 3000 Автостоянка на месте, ночной тариф с 19:00 – 0,70 € в час

Rolex Monte-Carlo Masters

Как и каждый год, это – главное теннисное событие в Монако. Турнир Rolex Monte-Carlo Masters собирает лучших теннисистов ATP со всего мира. С 6 по 14 апреля в Monte-Carlo Country Club выступят такие мастера, как Джокович, Алькарас и француз Юго Эмбер.

Rolex Monte-Carlo Masters: Вашро, Нис, Арнеодо, Катарина – амбиции представителей Монако

Дата: с 6 по 14 апреля

Адрес: Monte-Carlo Country Club

Билетные кассы: здесь

Выставка – «Padel Best Expo»

С 7 по 9 апреля, с 10:00 до 20:00 в Grimaldi Forum Монако пройдет международная выставка Padel Best Expo, посвященная миру падел-тенниса. Это профессиональное событие будет открыто для широкой публики и любителей и предоставит им иммерсивный опыт. В эти три дня также пройдет второй турнир Five Padel Cup, включающий в себя программу встреч, дебаты, цифровые зоны, площадки для игры в падел-теннис, развлекательные мероприятия и теплые моменты. Не упустите возможность окунуться в захватывающий мир падел-тенниса!

Единый тариф: 40 евро за один день, 60 евро за два дня и 80 евро за три дня

Информация о билетах: +377 99 99 3000 (со вторника по субботу, с 12:00 до 19:00)

Выставка Padel Best Expo соберет в Монте-Карло предприятия своего сектора

Лига 1 Uber Eats – ФК «Монако» – «Лилль»

Пока «Монако» рвется в Лигу Чемпионов следующего сезона, этот матч с «Лилль», отстающим на несколько очков, будет очень важным для красно-белых. Приходите болеть за монегасков!

Дата и место: Воскресенье, 14 апреля, стадион «Луи-II»

FIA Formula E Championship – Monaco E-Prix 2024

В субботу, 27 апреля, пройдет седьмой Monaco E-Prix, организованный Автомобильным клубом Монако. Событие продлится весь день и включит в себя тестовые и квалификационные заезды, саму гонку и показательные заезды на трассе. Событие в рамках борьбы с углеводородами с богатой и разнообразной программой!

Дополнительную информацию можно получить на сайте Гран-при Монако

Весенние мероприятия:

Уроки тенниса в Монако и его окрестностях

Начало весны – отличный повод для мероприятий на природе. Пешие и велосипедные прогулки, пикники, рыбалка – в Княжестве и его окрестностях много занятий на природе.

Групповые прогулки в окрестностях Монако

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