Чем заняться в Монако в апреле 2024 года?
Редакция Monaco Tribune составила для вас список мероприятий в Княжестве и предлагает вам идеи развлечений.
Экспозиция – «Murmures de la faune» (Шепот фауны)
Ознакомьтесь с дикой жизнью на экспозиции «Murmures de la faune». Эта фотогалерея Ксавье Ламура, организованная совместно с Монакским национальным комитетом Международной ассоциации изобразительного искусства при ЮНЕСКО будет работать с субботы, 30 марта, по воскресенье, 7 апреля, с 13:00 до 20:00. После успеха первой экспозиции автор стремится «пробудить сознание с помощью изображений».
- Дата: с 30 марта по 7 апреля
- Часы работы: с 13:00 до 20:00
- Адрес: 10 Quai Antoine 1ᵉʳ, 98000 Монако
Театр – «Changer l’eau des fleurs – Valérie Perrin» (Сменить воду у цветов – Валери Перрен)
В романе «Changer l’eau des fleurs» Валери Перрен рассказывает историю Виолетты Туссен, сторожа на кладбище в Бургундии. Эта театральная постановка по одноименному роману рассказывает историю «женщины, которая, несмотря на все испытания, упорно верит в счастье. Проявляя редкий талант преображать обычное в необычное, писательница создает вокруг этой феи повседневной жизни мир, полный поэзии и человечности». По мнению газеты Le Figaro эта театральная пьеса Людивин де Шатене и Микаеля Шириньяна, которая уже игралась во многих театрах Франции, – «гимн жизни», а главный ее персонаж, «воплощенный на сцене Каролин Рошфор, – обычная и чувственная женщина, которую трудно не полюбить».
- Дата и время: вторник, 2 апреля, в 20:00
- Продолжительность: 1 час 20 минут, без антракта
- Адрес: Théâtre Princesse Grace, 12 Avenue d’Ostende, 98000 Монако
- Бронирование: Веб-сайт TPG или по телефону +377 93 25 32 27
Философские беседы – «Что такое материнская любовь?»
Организация Rencontres Philosophiques de Monaco (Монакские философские встречи) совместно с Больничным центром Княгини Грейс и его родильный дом проведут философские беседы на тему материнской любви. Это совещание будет последним в цикле, посвященном теме материнства. Дебаты продлятся полтора часа, их будет вести Изабель Альфандари, писательница и преподаватель литературы.
- Дата и время: Среда, 3 апреля, 17:30
- Адрес: Больничный центр Княгини Грейс, 1 Avenue Pasteur, 98000 Монако
- Бесплатное бронирование – на веб-сайте Rencontres philosophiques de Monaco
Концерт – «Thursday Live Session – Gliz»
Знакомьтесь – Gliz! Это трио из департамента Жюра трактует рок-музыку самым неожиданным образом. Они решили играть рок без гитары и баса. Группа заменила эти инструменты на банджо и тубу. После первого альбома, выпущенного до пандемии, Флоран, Жюльен и Тома написали около тридцати песен, десять из которых вошли в их второй альбом «Mass». Новый альбом отличается нотками стиля соул и удаляется от элементов поп-музыки и фолка первого проекта.
- Дата и время: четверг, 4 апреля, диджей с 18:30, живой концерт – в 20:30
- Место: Grimaldi Forum, 10 Avenue Princesse Grace, 98000 Монако
- Вход бесплатный
- Бронирование по телефону +377 9999 3000
- Автостоянка на месте, ночной тариф с 19:00 – 0,70 € в час
Rolex Monte-Carlo Masters
Как и каждый год, это – главное теннисное событие в Монако. Турнир Rolex Monte-Carlo Masters собирает лучших теннисистов ATP со всего мира. С 6 по 14 апреля в Monte-Carlo Country Club выступят такие мастера, как Джокович, Алькарас и француз Юго Эмбер.
- Дата: с 6 по 14 апреля
- Адрес: Monte-Carlo Country Club
- Билетные кассы: здесь
Выставка – «Padel Best Expo»
С 7 по 9 апреля, с 10:00 до 20:00 в Grimaldi Forum Монако пройдет международная выставка Padel Best Expo, посвященная миру падел-тенниса. Это профессиональное событие будет открыто для широкой публики и любителей и предоставит им иммерсивный опыт. В эти три дня также пройдет второй турнир Five Padel Cup, включающий в себя программу встреч, дебаты, цифровые зоны, площадки для игры в падел-теннис, развлекательные мероприятия и теплые моменты. Не упустите возможность окунуться в захватывающий мир падел-тенниса!
- Единый тариф: 40 евро за один день, 60 евро за два дня и 80 евро за три дня
- Информация о билетах: +377 99 99 3000 (со вторника по субботу, с 12:00 до 19:00)
Лига 1 Uber Eats – ФК «Монако» – «Лилль»
Пока «Монако» рвется в Лигу Чемпионов следующего сезона, этот матч с «Лилль», отстающим на несколько очков, будет очень важным для красно-белых. Приходите болеть за монегасков!
- Дата и место: Воскресенье, 14 апреля, стадион «Луи-II»
FIA Formula E Championship – Monaco E-Prix 2024
В субботу, 27 апреля, пройдет седьмой Monaco E-Prix, организованный Автомобильным клубом Монако. Событие продлится весь день и включит в себя тестовые и квалификационные заезды, саму гонку и показательные заезды на трассе. Событие в рамках борьбы с углеводородами с богатой и разнообразной программой!
- Дополнительную информацию можно получить на сайте Гран-при Монако
Весенние мероприятия:
Начало весны – отличный повод для мероприятий на природе. Пешие и велосипедные прогулки, пикники, рыбалка – в Княжестве и его окрестностях много занятий на природе.
Идеи для выходов
- До 29 сентября 2024: Выставка Пазолини – в кьяроскуро / Новый Национальный музей Монако
- Вторник, 2 апреля, 18:00: Конференция – «Каменные инструменты и культурная специфика доисторических народов» / Музей доисторической антропологии
- Четверг, 4 апреля: Евролига Turkish Airlines – БК «Монако» — «Жальгирис» (Каунас) / Зал Гастон-Медсен
- Вторник, 9 апреля, 20:00: Театр – Когда ребенок рождается от Андре Руссена / Театр Княгини Грейс
- Четверг, 11 апреля, 12:15: Конференция – «Eco-Blabla» / Медиатека Монако – Библиотека Луи Нотари
- Суббота, 13 апреля, 20:30: Спектакль – Максим Гастей – Возвращение к источникам / Центр Лео Ферре
- Вторник, 16 апреля, 15:00: Круглый стол – Паньоль-монегаск / Театр варьете
- Со среды, 24апреля, до субботы, 27 апреля, в 19:30 и в воскресенье, 27 апреля, в 15:00: Балет Монте-Карло – «TO THE POINT(E)» / Grimaldi Forum Монако
- Воскресенье, 28 апреля, 18:00: Филармонический оркестр Монте-Карло – «Récital» / Зал Ренье III