Que faire à Monaco ce mois d’avril 2024 ?

Monaco Tribune vous dresse la liste des événements à ne pas manquer en Principauté et vous donne ses idées sorties.

Exposition – « Murmures de la faune »

Rencontrez la vie sauvage à travers l’exposition « Murmure de la faune ». Cette galerie photographie de Xavier Lamour avec le Comité National Monégasque de l’Association Internationale des Arts Plastiques auprès de l’UNESCO est à découvrir du samedi 30 mars au dimanche 7 avril 2024, de 13 heures à 20 heures. À travers le succès d’une première exposition, l’auteur s’engage « à éveiller les consciences à travers mes images ».

Date : du 30 mars au 7 avril

Horaires : de 13 heures à 20 heures

Lieu : 10 Quai Antoine 1ᵉʳ, 98000 Monaco

Théâtre – « Changer l’eau des fleurs – Valérie Perrin »

Dans « Changer l’eau des fleurs », Valérie Perrin dévoile l’histoire de Violette Toussaint, gardienne d’un cimetière en Bourgogne. Cette adaptation théâtrale du roman éponyme retrace l’histoire « d’une femme qui, malgré les épreuves, croit obstinément au bonheur. Avec ce talent rare de rendre l’ordinaire exceptionnel, la romancière crée autour de cette fée du quotidien, un monde plein de poésie et d’humanité ». Déjà performée dans plusieurs salles de France, cette pièce de théâtre de Ludivine de Chastenet et Mikaël Chirinian est « un hymne à la vie » selon Le Figaro, le personnage principal « incarnée par Caroline Rochefort, est une héroïne ordinaire, sensible, qu’on ne peut qu’aimer ».

Date et heure : mardi 2 avril à 20 heures

Durée : 1 heure 20, sans entracte

Lieu : Théâtre Princesse Grace, 12 Avenue d’Ostende, 98000 Monaco

Réservation : Site web du TPG ou par téléphone au +377 93 25 32 27

Atelier Philo – « Qu’est-ce que l’amour maternel ? »

L’organisme des Rencontres Philosophiques de Monaco associé au Centre hospitalier Princesse Grace et sa maternité organise un atelier philosophique autour de l’amour maternel. Cette réunion sera la dernière d’un cycle tourné vers le concept de maternité. Ce moment d’échange d’environ 1h30 sera dirigé par Isabelle Alfandary, auteure et professeure de littérature.

Date et heure : Mercredi 3 avril 2024, à 17h30,

Lieu : Centre Hospitalier Princesse Grace , 1 Avenue Pasteur, 98000 Monaco

Réservation gratuite sur le site web des Rencontres philosophiques de Monaco

Concert – « Thursday Live Session – Gliz »

Découvrez Gliz, ce trio du Jura revisite le rock d’une façon inédite. Ils ont fait le pari de jouer du rock sans guitare ni basse. Le groupe a remplacé ces instruments par un banjo et un tuba. Après un premier album avant le covid, Florent, Julien et Thomas ont composé une trentaine de chansons pour n’en garder que dix au final dans leur second album Mass. Celui-ci est ponctué connotations soul qui s’éloigne de la pop et de la folk du premier projet.

Date et horaires : jeudi 4 avril, apéromix à partir de 18h30 puis le live à 20h30

Lieu : Grimaldi Forum, 10 Avenue Princesse Grace, 98000 Monaco

Entrée gratuite

Réservation au +377 9999 3000

Parking sur place, tarif nuit à partir de 19h00, 0,70€/heure

Rolex Monte-Carlo Masters

Comme chaque année, c’est LE rendez-vous tennis à Monaco. Le Rolex Monte-Carlo Masters rassemble les meilleurs tennismen du monde pour un tournoi ATP. Du 6 au 14 avril, au Monte-Carlo Country Club défileront des joueurs de haut rang tel que Djokovic, Alcaraz ou encore le Français Hugo Humbert.

Date : Du 6 au 14 avril

Lieu : Monte-Carlo Country Club

Billetterie : ici

Exposition – « Padel Best Expo »

Du dimanche 7 au mardi 9 avril 2024, de 10 heures à 20 heures, au Grimaldi Forum Monaco, se tiendra le Padel Best Expo, un événement international dédié au monde du padel. En plus de son caractère professionnel, cet événement sera ouvert au grand public et aux passionnés, leur offrant une expérience immersive. Durant ces trois jours, se déroulera également la Deuxième Édition de la Five Padel Cup, comprenant un programme de rencontres, de débats, d’espaces numériques, de terrains de jeu de padel, d’animations et de moments conviviaux. Ne manquez pas cette occasion unique d’explorer l’univers passionnant du padel !

Tarif unique de 40 euros pour 1 jour, 60 euros pour 2 jours et 80 euros pour 3 jours

Pour des informations sur les billets : +377 99 99 3000 (du mardi au samedi, de midi à 19 heures)

Ligue 1 Uber Eats – « AS Monaco – Lille »

Alors que l’AS Monaco est en lisse pour participer à la Champions League la saison prochaine, ce match contre Lille à quelques points derrière sera important pour les Rouge et Blanc. Alors, venez supporter nos Monégasques !

Date et lieu : Dimanche 14 avril 2024 au Stade Louis II

FIA Formula E Championship – Monaco E-Prix 2024

Le samedi 27 avril 2024 aura lieu le 7e Monaco E-Prix, organisé par l’Automobile Club de Monaco. Cet événement se déroulera sur une journée entière, comprenant des séances d’essais libres, des qualifications, la course elle-même et des démonstrations sur la piste. Un événement implémenté dans la tendance de décarbonation proposent un programme riche et diversifié !

Rendez-vous sur le site du Grand Prix Monaco pour plus d’informations

Les activités à découvrir au printemps :

Ce début de printemps est aussi l’occasion de s’essayer aux activités outdoors. Randonnée, vélo, pique-nique, ou encore pêche, la Principauté et ses alentours regorge d’activités en plein air.

