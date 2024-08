Diverse centinaia di posti di lavoro stagionali alla Fiera del lavoro di Courchevel

La fiera del lavoro di Courchevel torna ancora una volta a Monaco.

Mentre l’estate volge al termine, per Courchevel è già tempo di iniziare a reclutare candidati per la stagione invernale 2024. Martedì 27 agosto, dalle 10 alle 17:30, molti hotel e ristoranti della Savoia si riuniranno al Fairmont Monte-Carlo per la prossima fiera del lavoro. Una partnership mare/montagna organizzata tra la struttura monegasca e Courchevel emploi.

Chef, camerieri, commis, capocamerieri, cuochi, baristi, receptionist, valletti e personale delle pulizie avranno l’opportunità di incontrare i recruiter delle migliori strutture di Courchevel per un colloquio.

Tra i partecipanti ci saranno sicuramente l’Hôtel le Pralong, il Crystal Hôtel, il Cheval Blanc, il Lana, il Sivolière, K2 Collections, l’Airelles, il Soucoupe, Barrière Des Neiges, l’Hôtel Carlina, l’Hôtel Annapurna, l’Hôtel Les Peupliers, l’Hôtel Les 3 Vallées, l’Apogée, l’Ecrin Blanc, Lily of the valley, il Cimalpes e molti altri. Cosa offrono? Un centinaio di posti di lavoro. Preparate i curriculum!

