Le Principesse Carolina e Stéphanie onorate dalla Repubblica francese al Palazzo del Principe

Il Principe Alberto II ha partecipato alla cerimonia di consegna delle onorificenze alla Principessa Carolina e alla Principessa Stéphanie © Frédéric Nebinger – Palazzo del Principe

La Francia ha voluto distinguere due figure emblematiche del Principato per i loro impegni culturali e umanitari.

Lunedì 6 ottobre, il Palazzo del Principe ha ospitato una cerimonia protocollare di grande rilievo. Alla presenza del Principe Alberto II, l’ambasciatore di Francia a Monaco, Jean d’Haussonville, ha consegnato due prestigiose onorificenze francesi alle sorelle del Sovrano. La Principessa Carolina di Hannover, 68 anni, è stata elevata alla dignità di Grand-Croix dell’Ordine Nazionale del Merito. La Principessa Stéphanie, 60 anni, ha ricevuto il grado di Ufficiale dell’Ordine Nazionale della Legion d’Onore.

Carolina di Hannover, ambasciatrice culturale riconosciuta

Questa nuova onorificenza arricchisce il palmarès della Principessa di Hannover, già Commendatore dell’Ordine delle Arti e delle Lettere dal 2014 e Commendatore del Merito Agricolo nello stesso anno. Presidente della Fondazione Principe Pierre, dei Ballets de Monte-Carlo, dell’Orchestra Filarmonica e del Festival di Primavera delle Arti, Carolina incarna da decenni il rilievo culturale di Monaco. L’Ordine Nazionale del Merito, istituito nel 1963 dal generale De Gaulle, premia i “meriti distinti” resi alla nazione francese.

La Principessa Carolina elevata alla dignità di Grand-Croix dell’Ordine Nazionale del Merito © Frédéric Nebinger – Palazzo del Principe

Stéphanie di Monaco riconosciuta per il suo impegno contro l’HIV

La Legion d’Onore, massima onorificenza francese creata da Napoleone Bonaparte nel 1802, premia i “meriti eminenti” al servizio della nazione. Per la Principessa Stéphanie, questo riconoscimento celebra in particolare il suo instancabile impegno nella lotta contro l’HIV/AIDS tramite Fight Aids Monaco, associazione da lei fondata nel 2004. Ambasciatrice di buona volontà dell’ONUSIDA, ha inaugurato nel 2010 la Maison de Vie a Carpentras, una struttura unica nel suo genere che accoglie persone che convivono con l’HIV.