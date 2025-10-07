Les Princesses Caroline et Stéphanie honorées par la République française au Palais Princier

Le Prince Albert II a assisté à la remise des distinctions de la Princesse Caroline et de la Princesse Stéphanie © Frédéric Nebinger - Palais Princier

La France distingue deux figures emblématiques de la Principauté pour leurs engagements culturels et humanitaires respectifs.

Lundi 6 octobre, le Palais Princier a accueilli une cérémonie protocolaire d’envergure. En présence du Prince Albert II, l’ambassadeur de France à Monaco, Jean d’Haussonville, a remis deux distinctions françaises prestigieuses aux sœurs du Souverain. La Princesse Caroline de Hanovre, 68 ans, a été élevée à la dignité de Grand-Croix de l’Ordre national du Mérite, tandis que la Princesse Stéphanie, 60 ans, a reçu le grade d’Officier de l’Ordre national de la Légion d’Honneur.

Caroline de Hanovre, ambassadrice culturelle reconnue

Cette nouvelle distinction vient enrichir le palmarès de la Princesse de Hanovre, déjà Commandeur de l’Ordre des Arts et des Lettres depuis 2014 et Commandeur du Mérite agricole la même année. Présidente de la Fondation Prince Pierre, des Ballets de Monte-Carlo, de l’Orchestre Philharmonique et du Festival du Printemps des Arts, elle incarne le rayonnement culturel de Monaco depuis plusieurs décennies. L’Ordre national du Mérite, créé en 1963 par le général de Gaulle, récompense les « mérites distingués » rendus à la nation française.

La Princesse Caroline élevée à la dignité de Grand-Croix de l’Ordre national du Mérite © Frédéric Nebinger – Palais Princier

Stéphanie de Monaco saluée pour son combat contre le VIH

La Légion d’Honneur, plus haute distinction française créée par Napoléon Bonaparte en 1802, honore les « mérites éminents » au service de la nation. Pour la Princesse Stéphanie, cette reconnaissance salue notamment son action inlassable dans la lutte contre le VIH/SIDA à travers Fight Aids Monaco, association qu’elle a créée en 2004. Ambassadrice de bonne volonté de l’ONUSIDA, elle a inauguré en 2010 la Maison de Vie à Carpentras, établissement unique accueillant des personnes vivant avec le VIH.