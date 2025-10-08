Про Монако
Видео Подкасты
Принцессы Каролина и Стефания удостоены наград от Французской Республики в княжеском дворце

Автор: Monaco Tribune
Опубликовано 8 октября 2025
Le Prince Albert II a assisté à la remise des distinctions de la Princesse Caroline et de la Princesse Stéphanie © Frédéric Nebinger - Palais Princier
Князь Альбер II присутствовал на церемонии вручения наград принцессе Каролине и принцессе Стефании © Фредерик Небенже (Frédéric Nebinger) – Княжеский дворец
Автор: Monaco Tribune
- 8 октября 2025

Франция чествует двух выдающихся деятелей Княжества за их вклад в культурную и гуманитарную сферу.

В понедельник, 6 октября, в княжеском дворце прошла крупная протокольная церемония. В присутствии Князя Альбера II посол Франции в Монако Жан д’Оссонвиль вручил его сёстрам две престижные французские награды. Принцесса Каролина Ганноверская, 68 лет, была удостоена Большого креста Национального ордена «За заслуги», а принцесса Стефания, 60 лет, получила звание офицера Национального ордена Почетного легиона.

Каролина Ганноверская, признанный посол культуры

Это новое отличие обогащает список наград принцессы Ганноверской, которая с 2014 года является командором Ордена искусств и литературы, и – с того же года – командором Ордена за заслуги в области сельского хозяйства. Президент фонда Князя Пьера, покровительница Балета Монте-Карло, Филармонического оркестра и Весеннего фестиваля искусств на протяжении нескольких десятилетий, она олицетворяет культурную жизнь Монако. Национальный орден «За заслуги», учрежденный в 1963 году генералом де Голлем, вручается за «выдающиеся заслуги» перед французским народом.

La Princesse Caroline élevée à la dignité de Grand-Croix de l'Ordre national du Mérite © Frédéric Nebinger - Palais Princier
Принцесса Каролина удостоена Большого креста Национального ордена «За заслуги». © Фредерик Небенже (Frédéric Nebinger) – Княжеский дворец

Принцесса Монако Стефания награждена за её борьбу с ВИЧ

Орден Почетного легиона – высшая французская награда, учрежденная Наполеоном Бонапартом в 1802 году, – вручается за «выдающиеся заслуги» перед страной. Для принцессы Стефании эта награда является особым признанием её неустанной работы в борьбе с ВИЧ/СПИДом посредством Fight Aids Monaco, ассоциации, которую она основала в 2004 году. Будучи послом доброй воли ЮНЭЙДС, в 2010 году она открыла «Maison de Vie» в Карпантрасе – уникальное учреждение, принимающее больных ВИЧ.

La Princesse Stéphanie a reçu le grade d'Officier de l'Ordre national de la Légion d'Honneur © Frederic Nebinger - Palais Princier
Принцесса Стефания получила звание офицера Национального ордена Почетного легиона © Фредерик Небенже (Frédéric Nebinger) – Княжеский дворец