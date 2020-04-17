Как привести себя в форму на карантине. Часть 2

В первой части нашего гида для самоизолированных мы уже рассказали вам о том, как сохранить на карантине привычный размер одежды, не переедать, и не поддаваться стрессу. В новой части гида по улучшению себя на самоизоляции фитнес тренер Кьяра Льюис (Chiara Lewis) рассказала о домашних тренировках, а эксперт Микаелла Болдер (Michaella Bolder) поделилась последними лайфхаками бьюти индустрии.
Кьяра Льюис, фитнес тренер
Как оставаться в форме во время карантина?
Употребляйте больше богатых нутриентами продуктов: фруктов и овощей. Не забывайте про богатые “полезными” жирами авокадо, орехи и лосось.
Старайтесь заниматься любой физической активностью минимум 30 минут в день. Если вы работаете дома, попробуйте каждый час выполнять одно физическое упражнение десять раз, например, качать пресс или делать планку по 30 секунд.
Спите достаточно: минимум 8 часов в день.
На самоизоляции многие начинают злоупотреблять с ежедневными интенсивными тренировками, либо, наоборот, чересчур жалеют себя и проводят дни в горизонтальном положении на диване.
Как найти идеальный баланс?
Всё зависит от вашей цели: поддержание, улучшение физической формы, гибкость, выносливость. Немаловажный фактор: то, какой образ жизни вы вели до самоизоляции, не надо перебарщивать с нагрузками!
Если ваша цель улучшить свою физическую форму, не поддавайтесь искушению и не тренируйтесь каждый день! Высокоинтенсивные тренировки должны сочетаться с отдыхом!
В сети можно найти множество советов от именитых коучей, диетологов, блогеров, как не утонуть в потоке информации и найти подход к своему телу?
Всегда проверяйте того или иного эксперта перед тем как следовать его советам. Количество фолловеров в социальных сетях не гарант квалификации.
Помните, улучшать свои пропорции и тренировать других людей – это абсолютно разные вещи. Внимательно изучите учебные степени на сайте, предыдущие места работы, проекты и отзывы клиентов.
Микаелла Болдер, бьюти эксперт
Расскажите о ежедневном уходе за лицом.
Обязательное очищение кожи утром и вечером. Дайте коже отдохнуть во время карантина. Используйте меньше декоративной косметики. Если вы выходите на улицу, не забывайте про средства с SPF защитой. Следите за достаточной гидрацией кожи.
Минимум раз в неделю делайте маску.
Самомассажи? Я особенно рекомендую нефритовый валик и массаж при помощи гуаша.
Как оставаться “свежим” даже в четырёх стенах на самоизоляции?
Ваша кожа выглядит гораздо более подтянутой и свежей, если в теле происходит нормальная циркуляция крови. Не забывайте про физическую активность и полноценный сон!
Не забывайте про коллаген, он содержится в белке. Коллаген очень важен для кожи! Постарайтесь употреблять белок с каждым приемом пищи.
Домашний уход уступает салонному?
То, что хороший уход за кожей обязательно должен быть дорогим-миф. В настоящий момент представлено огромное количество качественных брендов по доступной цене, отвечающих потребностям вашей кожи. Нужно только изучить отзывы покупателей, знать свой тип кожи и пробовать понравившийся продукт.
Наталия Безрук
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