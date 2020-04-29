Чем занимается благотворительный фонд имени Грейс Келли во время пандемии?

Благотворительный фонд Княгини Грейс был основан в 1964 году. Он ежегодно организовывает гуманитарные программы помощи детям, а также культурные мероприятия для поддержки студентов-отличников. В разгар кризиса в сфере здравоохранения из-за пандемии коронавируса, фонд, созданный Грейс Келли, матерью Князя Альбера II, и управляемый ныне сестрой Князя Альбера принцессой Каролиной Ганноверской, не прекратил свою работу. Однако ему пришлось претерпеть некоторые внутренние изменения. Обо всём по порядку.

«Хотя кризис не сильно затрагивает детей, с тех пор, как мы находимся на самоизоляции, «Родительские дома»* вынуждены закрываться» – объясняет исполнительный директор фонда принцессы Грейс Кэролайн О’Конор (Caroline O’Conor) – «Родители вынуждены искать другие способы размещения своих детей рядом с больницами. За неимением других вариантов, им часто приходится останавливаться в гостиницах, за проживание в которых, к сожалению, приходится дорого платить».

Щедрое пожертвование фонда в 80.000 евро

Из-за кризиса, бушующего в сфере здравоохранения, связанного с пандемией коронавируса, фонд принцессы Грейс уже несколько недель пытается реорганизовать рабочие процессы, чтобы продолжить оказывать эффективную помощь детям, нуждающимся в особом лечении, а также их семьям. «В Лионе практически все педиатрические отделения интенсивной терапии были переоборудованы под реанимации для взрослых пациентов» – отмечает Кэролайн О’Конор. Дети, которые до этого проходили там лечение, были переведены в парижскую больницу Неккер (Hôpital Necker de Paris). Многим жителям провинций пришлось перебираться в столицу, со всеми вытекающими из этого финансовыми трудностями, связанными с оплатой транспорта и жилья».

Фонд отреагировал на призыв о помощи и принял решение выделить 80.000 евро на поддержку наиболее нуждающихся детей и семей.

Совершенно беспрецедентный кризис

С момента учреждения фонда в 1964 году принцессой Грейс его основной направленностью была культура, помощь молодым талантам в построении карьеры. «Но со смертью принцессы в 1982 году руководство сменилось. Принцесса Ганноверская пожелала перенаправить миссии фонда на гуманитарную работу» – вспоминает административный директор фонда. В 1990 году фонд принцессы Грейс стал партнером парижской больницы Неккер, а затем и многих других медицинских учреждений по всей стране. «На гуманитарное направление сегодня выделяется большая часть средств фонда. Мы сотрудничаем почти с 62 больницами Франции».

Перенос «Бала роз» может привести к плачевным последствиям

Хотя фонд существует в основном за счет собственных средств, он также принимает пожертвования, которые собираются, в том числе, на «Балу роз»**. «К сожалению, в этом году проведение бала под угрозой. Мы посмотрим, возможно ли будет его перенести на последний квартал года. Но очевидно, что благодаря «Балу роз» мы можем привлечь большую часть финансовых ресурсов». Если событие будет окончательно отменено, фонду, безусловно, придется ограничить свою помощь. «В обычное время мы финансируем лаборатории, занимающиеся исследованиями детских заболеваний. В этом году нам придется приспосабливаться к новым условиям».

* Поскольку длительное стационарное лечение сопряжено со стрессом, гостиницы часто требуют слишком высокую цену за проживание, а дома-интернаты не предоставляют должный уход детям, проходящим лечение, были созданы «Родительские дома». Целью этих организаций является создание теплой и дружественной атмосферы и обеспечение комфорта для маленьких пациентов. Фонд выделяет средства на строительство, реконструкцию и содержание «Родительских домов» по всей Франции.

** «Бал роз» был впервые организован принцессой Грейс в 1954 году. Он проводится каждый год в марте при поддержке компании «SBM Monte-Carlo» в «Зале звёзд» комплекса «Sporting Monte-Carlo».