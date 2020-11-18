











17 ноября Княжеское правительство сообщило о пяти новых случаях коронавируса и о смерти восьмидесятилетнего жителя, который проходил лечение в Больничном центре принцессы Грейс. Умерший стал третьей жертвой пандемии с начала кризиса в области здравоохранения.

Княжеское правительство выразило соболезнования семье и близким умершего. Несмотря на 467 случаев выздоровления, о послаблении ограничений речи не идет. Поэтому Княжеское правительство и представители Национального совета встретились 13 ноября в Государственном министерстве. В центре внимания были уже принятые и ожидаемые меры против коронавируса, а также их экономические и социальные последствия.

Рост числа тестов = увеличение числа случаев Covid19

Несмотря на то, что с начала пандемии в Княжестве было зарегистрировано 557 случаев коронавируса, уровень заболеваемости остается ниже, чем в соседних регионах. Рост числа случаев в Монако частично можно объяснить ускорением скрининга. Показатель процента положительных тестов остается на уровне 7%, что намного ниже, чем во Франции.

Комендантский час: мера, подходящая Княжеству

Что касается вступивших в силу с 1 ноября ограничений, комитет по борьбе с коронавирусом признает: они адаптированы к ситуации в Княжестве. Помимо защиты населения, меры обеспечивают работу многих предприятий.

Молодежь и масочный режим

Похоже, что в Монако соблюдают меры предосторожности для здоровья. Это можно объяснить усилением контроля со стороны полиции. Однако некоторые представители Национального совета попросили обратить особое внимание на молодежь в общественных местах.