











Кокосы. Мы используем их мякоть и кокосовое молочко, а вскоре они могут стать частью интерьеров наших домов и квартир. Встречайте Goodhout, стартап, предлагающий долговечные и экологичные материалы для дома, превращая кокосовую шелуху в многофункциональные пластины. Идея, которая привлекла внимание уже многих инвесторов.

«Это либо лучшее, что я сделала в жизни, либо самое глупое», — говорит Сильвия тен Хаутен (Silvia ten Houten), основательница GoodHout. «Когда я придумала GoodHout, любое ощущение беспокойства, которое я испытывала по поводу своей цели в жизни, полностью исчезло». Хотя с финансовой точки зрения это было самое сложное время в ее жизни. «В какой-то момент я жила на чемоданах», — говорит она. «И в то же время я никогда не была несчастна. Это было самое странное. Как твоя жизнь может быть такой нестабильной, и в то же время ты чувствуешь себя в гармонии?»

Найти золотую жилу в кокосовой шелухе

Как-то раз, до этого нестабильного этапа в своей жизни, Сильвия отправилась в путешествие в Индонезию.

Там она родилась, выросла в Новой Зеландии, а училась в Нидерландах, откуда родом ее отец. И тогда, она побывала в своей родной стране, на родине ее матери, впервые за 20 лет.

Что люди делают с кокосовой шелухой? Я буквально пробила этот вопрос в Google

Сильвия рассказывает о своем возвращении на родину в импрессионистическом стиле Марселя Пруста: «Люди, запахи, еда, язык — все это было так знакомо. Я хотела найти возможность как-то продолжить участвовать в жизни Индонезии».

Кокосовая шелуха, после удаления белой мякоти, известной как копра. © Diomari Madulara / Unsplash

Кокосы казались хорошей отправной точкой для бизнеса. Индонезия — крупнейший в мире производитель кокосовых орехов, площадь ее кокосовых плантаций оценивается в 3,6 миллиона гектаров. Сильвия быстро отбросила идею заниматься кокосовым молочком: «Это был большой маркетинговый хайп и меня это не прельщало». Сильвия тен Хаутен заинтересовалась огромным количеством кокосовой шелухи, которая лежит никому ненужная на пляжах острова Ява, на родине ее матери.

А вы знали? В 2018 году Индонезия произвела около 18 миллионов тонн кокосовых орехов. Большая часть кокосовой шелухи сжигается после того, как мякоть, называемая копрой, добывается для употребления в пищу.

«Что люди делают с кокосовой шелухой? Я буквально пробила этот вопрос в Google». Сильвия тен Хаутен удачно обнаружила, что один из голландских университетов разработал технологию, которая перерабатывает кокосовую шелуху в долговечный материал. Тем не менее, технология еще не была коммерциализирована, что, для нее представилось прекрасной возможностью. Следующий год она посвятила детальному изучению вопроса.

Есть ли какие-то проблемы в системе поставок? Болеют ли чем-то кокосовые деревья? После года исследований Сильвия так и не нашла вариантов для монетизации бизнеса. У нее просто нет другого выбора, кроме как погрузиться в проект. «Я поняла, что в стартапах дорогу осилит только идущий», — говорит она. И так начинается период бесконечных поездок между Нидерландами и Индонезией, а также стиль жизни «на чемоданах».

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Что можно произвести из кокосовой шелухи?

В 2020 году Сильвия тен Хаутен наконец то создает GoodHout, усовершенствовав и запатентовав технологию голландского университета.

Это долговечная вещь. Стол из кокосовой шелухи может прослужить до 20 лет

В настоящее время GoodHout производит доски из кокосовой шелухи размером 30х30 см. Доски могут быть использованы для различных видов дизайна, продукции, например, для ручек для ножей. В настоящее время итальянская компания производит пряжки для ремней из материалов GoodHout. Сильвия также упоминает о контракте с крупным шведским мебельным брендом — 600 магазинов по всему миру.

Примеры дизайнов от GoodHout © GoodHout

Доски больших размеров, 60×120 см, которые могут быть преобразованы в мебель, например, столы, как ожидается, выйдут в конце марта 2021 года. «Это долговечная вещь. Стол из кокосовой шелухи может прослужить до 20 лет. Мы хотим создавать продукты, которые можно передавать из поколения в поколение».

GoodHout появился на рынке мебели и дизайна интерьеров в очень удачное время. Индустрия дизайна ожидает, что 20-е годы будут сосредоточены на простоте и экологичности — двух принципах, которые присущи GoodHout. Известный критик дизайна интерьеров Аарон Бетски (Aaron Betsky) спрогнозировал в январе прошлого года, что 2020-е годы ознаменуются «возвращением настоящего», переменой, которую коронавирус только ускорил.

© GoodHout

Кокосовая плита GoodHout — это плотный, прочный и на 100% натуральный материал, который выглядит как коричневый вариант эбенового дерева. Он также является натуральным огнезащитным материалом. Действительно, чтобы довести древесину до такого же уровня огнестойкости, необходимо использовать токсичные огнестойкие добавки.

Инвестиции в будущее

«Вы должны смотреть на бизнес с холистической точки зрения», — считает Сильвия тен Хаутен. Поэтому она создала образовательную благотворительную организацию для детей фермеров и работников фабрик GoodHout, «потому что нет причин, по которым вы не в состоянии получить прибыль со своей продукции и не вложить ее в благотворительность».

Взамен она попросит детей, воспользовавшихся благотворительной помощью, вернуться и преподавать в течение года или двух. «Если они захотят пойти в школу, финансовый вопрос никогда не должен этому стать помехой». Это даже моя мечта, что через 20 лет один из ребят закончит медицинское училище. Я думаю, что это было бы прекрасно, это действительно заставило бы меня почувствовать, что мы добились чего-то особенного».

А есть другие мечты? «Я хочу, чтобы GoodHout был одной из тех компаний, в которых все хотят работать, потому что они знают, что, работая там, они помогают миру стать лучше». Она делает паузу. Момент задумчивости… Судя по улыбке это не единственная ее цель… «Поистине моя цель с GoodHout — стать самым успешным социальным предприятием. Я хочу попасть в книги по стратегии».

Проект GoodHout занял второе место в категории «Совершенство в области исследований окружающей среды и технологий» на симпозиуме CleanEquity 2020.