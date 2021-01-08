











Если парфюмерные магазины пострадали от последствий пандемии, то сами производители парфюмерии чувствуют себя не так уж и плохо.

В течение нескольких месяцев французское правительство полностью игнорировало их. Историческим парфюмерным магазинам Граса пришлось ждать ноября, вмешательства президента Комитета по туризму Лазурного берега и мэра Граса, чтобы считаться предприятиями, связанными с туризмом. Только тогда они, наконец, смогли получить необходимое финансирование для обеспечения, в частности, своих сотрудников.

Тяжелые времена для парфюмерных магазинов

Парфюмерные магазины Граса борются с последствиями пандемии и карантинного режима с марта 2020 года. Это был тяжелый год для индустрии, которая зависит от иностранных клиентов на 70%. В связи с закрытием границ и локдауном, международные клиенты просто не смогли приехать в 2020 году.

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Ко всему прочему, аэропорты, пустующие в отсутствие путешественников, закрыли магазины беспошлинной торговли. Обьясняет Жюльен Мобер (Julien Maubert), глава сырьевого отдела в компании Robertet: «Одним из основных ударов для парфюмерного рынка Франции стало полное закрытие магазинов беспошлинной торговли в первой половине года. Сектор, который и сейчас испытывает большие трудности, в связи с продолжающимся снижением пассажиропотока».

Ситуация складывается немного лучше для производителей

Что касается парфюмеров Граса, то для них ситуация складывается немного лучше. Компания Robertet, которая занимается производством сырья для парфюмеров, показало падение всего на 4% в июне 2020 года. «Наши клиенты пострадали от пандемии в разной степени, что, разумеется, помогает нам снизить издержки от кризиса».

Если что-то содержит в себе аромат, оно может долго храниться

В то время как сектор высокой парфюмерии сильно пострадал, производители сырья выиграли благодаря производству гигиенических средств, товаров для дома и пищевых ароматизаторов. «Если что-то содержит в себе аромат, оно может долго храниться», — шутит Жюльен.

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Из 900 сотрудников компании Robertet, половина работает в производстве, что позволило им сохранить рабочие места. «Если говорить в общем, то это достаточно устойчивый сектор. Мы, очевидно, понесли определенные потери, но мы не жалуемся. Мы одни из самых удачливых — нам удалось преодолеть кризис в относительно хороших условиях».

Секрет успеха: устойчивость и адаптация

Парфюмерная промышленность, как и многие другие отрасли, была вынуждена адаптироваться к новым условиям, порой очень практично. «Французское правительство разрешило нам производить дезинфицирующее средство для рук», — объясняет Филипп Массе (Philippe Massé), президент компании Prodarom, Национального профсоюза производителей ароматической продукции, расположенного в Грасе. Благодаря перепрофилированию, оборот компаний, представленных Prodarom, за первые девять месяцев 2020 года упал всего на 2,5%.

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Однако за такими низкими цифрами скрываются значительные различия в доходах членов союза. Филипп Массе также сетует на отсутствие иностранных студентов в ASFO, парфюмерной школе Граса. Однако город и его хозяйствующие субъекты вновь смогли адаптироваться. Заведение, которое обучает студентов тонкой химии, парфюмерии, ароматам и косметике, проводит занятия полностью в онлайн-режиме.