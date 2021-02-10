











8 февраля в штаб-квартире Красного Креста Монако Князь Альбер II, президент организации, вручил принцессе Стефании чек на 6 тысяч евро.

4 декабря 2020 года началась инициатива «Свет на Рождество», которая была запущена для помощи обездоленным и изолированным. В праздничный период люди делали онлайн-пожертвования, чтобы зажечь виртуальную елку.

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В рамках этой инициатив Красный Крест Монако и организация Fight Aids стали партнерами мэрии Монако. Благодаря работе организаций на виртуальной елке загорелись 49 лампочек — пожертвования поступали в основном из Монако, но некоторые были зарегистрированы также из Франции и Италии. Одно пожертвование пришло из Нью-Йорка.

Fight Aids стремится к новым целям

Несмотря на кризис в области здравоохранения, борьба со СПИДом не прекращается. 1 декабря принцесса Стефания не скрывала радости от того, что у организации появились добровольцы, которые много работали в поле. В тот же день она также представила последние достижения в лечении СПИДа.

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Некоммерческая организация Fight Aids занимается не только борьбой со СПИДом, но и проблемой насилия в отношении женщин. Стремясь оказать помощь всем, кто в ней нуждается, Fight Aids не ограничивается работой только по одному направлению.