











В рамках 30-го тура чемпионата Франции ФК «Монако» одержал крупную гостевую победу над «Сент-Этьеном» (0-4), которая позволила монегаскам вплотную приблизиться к тройке лидеров чемпионата.

Подопечным Нико Ковача важно было победить, чтобы заставить понервничать «Лион» и «ПСЖ», игравших друг против друга в воскресение вечером (результат: победа ПСЖ 2-4).

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«Красно-белые» провели великолепный матч, переиграв «бело-зеленых» на классе, не пропустив ни единого гола. Этой победой монегаски сокращают отрыв от третьего места до 1-го очка.

Йоветич задает тон

С самого старта монегаски начали агрессивно и вполне предсказуемо открыли счет ранним голом Стевана Йоветича (0-1, 13’). К слову, черногорский форвард задал тон встрече и успел к тому моменту не реализовать пенальти, а также попасть в перекладину ворот Стефана Бажича.

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«Красно-белые» немного поуспокоились после первого гола и провели остаток тайма уверенно доменируя над соперником. Уже по возвращении из раздевалок «Монако» начал безжалостный разгром «Сент-Этьена»…

ФК «Монако» вошел во вкус

Сперва, Чуамени, надежда французской сборной, удваивает счет на 55-ой минуте, после передачи Головина. Немногим позже, Софиан Диоп забивает великолепный гол (65’), обокрав защитника в центре поля и выйдя один на один с вратарем. Вишенку на торте оставил Крепен Диатта, который со скидки Фабрегаса, расстреливает ворота «Сент-Этьена» (76’) и таким образом, забивает свой первый гол в составе «красно-белых».

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«Монако» набирает 59 очков после 30-ти туров и вплотную приближается к тройке лидеров чемпионата. Следующий матч монегаски проведут 3 апреля на стадионе «Луи II» против «Меца».