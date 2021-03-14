











По случаю 63-его дня рождения Князя Монако, наша редакция решила напомнить о жизненных целях Суверена и семьянина, Альбера II, большого любителя спорта, и ярого защитника океанов. Благодаря Князю, Монако стало образцовой страной в вопросе защиты окружающей среды и устойчивого развития.

В это воскресенье, 14 марта, Суверенный Князь Альбер II празднует свой 63-й день рождения. Он правит Княжеством Монако вот уже более пятнадцати лет и создал для своей страны имидж образцового государства в вопросе защиты окружающей среды. В 2006 году он стал первым главой государства, достигшим Северного полюса в рамках экспедиции на санях, с целью повышения осведомленности о проблемах глобального потепления. В том же году Князь Монако Альбер II основал свой одноименный фонд, который содействует устойчивому развитию на международной арене, поддерживая многочисленные инициативы в области исследований и технологических инноваций.

Князь Альбер на Северном полюсе © FPA2

Профессиональный спортсмен и защитник океанов

Плавание, теннис, бобслей и парусный спорт — Князь занимался многими видами спорта на высоком уровне. До 2002 года Альбер II несколько раз представлял свою страну на зимних Олимпийских играх в соревнованиях по бобслею. Президент Яхт-клуба Монако с 1984 года и большой любитель парусного спорта, Князь все больше и больше времени уделяет борьбе за защиту экосистем морей и океанов, которые с каждым годом находятся под все больше угрозой. «Среди всех многочисленных кризисов, которые переживает наш мир, кризис, который касается биоразнообразия планеты является одним из наименее ощутимых, но в то же время наиболее острых проблем», — сказал Князь Альбер II, в своей речи посвященной по случаю виртуального саммита ООН по сохранению биоразнообразия в сентябре прошлого года.

Сохранение океанов начинается с воспитания Князь Монако Альбер II, во время интервью журналу Gala в 2019 году

Его следующая цель? Превратить Монако в государство с нулевым уровнем выбросов углекислого газа

Князь Монако Альберт II и Робер Калканьо, генеральный директор Океанографического института Монако, очищают воду и пляжи Туббатаха (Филиппины) от мусора © Океанографический институт Монако

Благодаря приверженности Альбера II защите окружающей среды, Княжество стало частью многочисленных международных проектов, таких как Global Ocean Alliance, целью которого является защита не менее 30% океанов к 2030 году, или, например The MedFund (ассоциация, базирующаяся в Монако, основанная совместно с Францией и Тунисом, для содействия развитию охраняемых районов Средиземного моря). «Речь идет не только о сохранении каких-то конкретных видов, экосистем или морей, речь идет о сохранении нашей планеты, нашего будущего, нашей жизни», — резюмировал он в своей речи 30 сентября. Поиск гармонии между человеческой цивилизацией и природой представляется еще более важным сейчас, в этот сложный период пандемии, которая поставила под вопрос наш нынешний уклад жизни, а также наши потребительские привычки. Князь реализует свое стремление превратить Монако в страну с нулевым выбросов углекислого газа к 2050 году.

Передать свои ценности наследникам

Защита окружающей среды — это цель и принцип, которые он разделяет со своей супругой Шарлен и хочет привить своим двум детям: Жаку и Габриэлле, которым сейчас по шесть лет. «Мы уже прошли тот длинный этап, когда они хотели знать все об океанах, планетах и солнечной системе», — признался Князь в интервью журналу People, опубликованном 25 февраля. «Они уже умеют отличать некоторые виды, в том числе те, которые находятся под угрозой исчезновения», — рассказал Альбер II в интервью изданию Gala в 2019 году, — «их осведомленность начинается с этой физической связи с морем: это очень важно… Сохранение океанов действительно начинается через образование».