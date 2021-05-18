











2021 год обещает быть очень хорошим периодом для инвестиций. Мы решили разобраться в какой из городов Лазурного берега лучше всего вложить средства.

Пандемия существенно повлияла на предпочтения людей в вопросе выбора недвижимости. Все больше людей стремятся к повышению комфорта у себя дома. Наличие наружного пространства было важным критерием в выборе недвижимости на Лазурном берегу весь прошлый год, но в этом году, спрос вырос еще больше. Объясняет Жером Юго (Jérôme Ugo), представитель агентства по недвижимости Laforêt в Ницце: «Вполне логично, что люди хотят быть больше на солнце. Они также чаще просят дополнительную комнату для удаленной работы». Более просторные апартаменты, с наружным пространством продаются сейчас как горячие пирожки.

Пандемия не уменьшила интерес инвесторов к региону. «Несмотря на отсутствие иностранных покупателей, существует относительно устойчивый спрос», — объясняет агент по недвижимости.

Ницца — приятный и динамичный город круглый год

Ницца — идеальный вариант по ряду критериев

Рынок аренды недвижимости в главном городе Лазурного берега довольно динамичен. Он приносит в среднем 4,8% прибыли. Это делает Ниццу особенно надежным местом для инвестиций с целью сдачи в аренду. Согласно исследованию, проведенному RealAdvisor, между 1-м и 4-м кварталами прошлого года цена за м2 купленной недвижимости упала на 1,9%. С другой стороны, среднегодовая арендная плата за м2 выросла на 6,7%. Кроме того, Ницца — третий по дороговизне город Франции для покупки (4 987 евро за м2) и первый для аренды (247 евро за м2 в год). Инвестиции в недвижимость могут быть очень выгодными, особенно благодаря сезонной аренде с мая по октябрь.

Качество жизни также играет важную роль в вопросе выбора недвижимости. По этому критерию Ницца кажется идеальным вариантом. По крайней мере, так считает Ален Жентоли (Alain Gentoli) из агентства Nice Vue Mer Immobilier: «Ницца — приятный и динамичный город круглый год, в отличие от других морских курортов». По мнению этого агента по недвижимости, расположение города и его международный аэропорт делают Ниццу очень хорошим местом для инвестиций.

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Привлекательность средних по величине городов

Сегодня люди предпочитают иметь более просторное жилье с наружным пространством, по интересным ценам и вблизи природы, но в то же время пользуясь городским комфортом. «Города среднего размера привлекают в особенности молодых людей. Приемлемые цены на недвижимость в этих городах являются очень выгодными вкладами», — анализирует Жонас Визель (Jonas Wiesel), основатель RealAdvisor. Кстати, согласно исследованию проведенному агентством Villes de France в 2020 году, 63% людей в возрасте до 35 лет хотят переехать в город среднего размера.

Согласно исследованию того же RealAdvisor, Кань-сюр-Мер находится на вершине списка городов, в которые стоит инвестировать, с ростом цены за м2 на 4,1% для покупки и 8,9% для аренды в 2020 году. За ним следует Ментон, где арендная плата выросла на 8,5%. Далее следуют города Антиб, Грасс и Сен-Лоран-дю-Вар с ростом арендной платы на 4,7%, 3,4% и 3,2%, соответственно.

Если вы все еще сомневаетесь, стоит ли инвестировать в недвижимость на Лазурном берегу, то Ален Жентоли вас разубедит. Сейчас самое время! Как считает этот риелтор: «в этом году продается достаточно много недвижимости в регионе». Будь-то аренда или покупка — теперь у вас в руках все ключи для успешного инвестирования в недвижимость.

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