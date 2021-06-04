











На этой неделе в центре внимания оказался… велосипед! 3 июня в Монако в третий раз отмечают Международный день велосипеда, объявленный Организацией Объединенных Наций в 2018 году.

ООН поощряет велосипедный спорт и побуждает государства-члены организации развивать экологически чистый вид транспорта, одновременно повышая безопасность дорожного движения.

В Монако существует несколько велосипедных маршрутов. Княжество расширяет эту сеть, в частности, за счет строительства велодорожки в Ларвотто, которая заработает уже в июле. Помимо этого, к 2025 году будут проложены велодорожки к морю.

Новая станция MonaBike

В Монако также работает парк из 390 велосипедов MonaBike. Эта станция самообслуживания имеет 600 точек на 42 станциях по всему Княжеству.

Новая станция MonaBike появится к осени у школы Альбера I.

700 евро на электровелосипед

Правительство Монако разработало схему помощи частным лицам, компаниям и ассоциациям для покупки велосипедов с электроприводом. До 30 июня можно получить 700 евро для этой цели. После 30 июня размер помощи будет уменьшен до 400 евро.

По случаю Всемирного дня велосипеда Правительство Монако напомнило, что уже несколько лет в Княжестве проводятся «Велосипедные воскресенья». Следующий сезон выездов начнется 8 августа в Порт-Эркюль.

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