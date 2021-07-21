











До начала Олимпийских игр в Токио (23 июля — 8 августа) осталось всего несколько дней. Монакские спортсмены уже заняли свои места в Олимпийской деревне и даже приступили к тренировкам в столице Японии.

Делегация Монако прибыла в Токио! Первым в Страну восходящего солнца приехал гребец Кентен Антоньелли (Quentin Antognelli) в сопровождении тренера Даниэля Фоше и остеопата Николя Поллано. В то время как Матиас Раймон (Mathias Raymond), президент Федерации водных видов спорта Монако, отправился в Токио еще в прошлую среду, чтобы подготовить прибытие «красно-белой» делегации.

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В воскресенье в Японию прибыли пловцы Клаудиа Вердино (Claudia Verdino) и Тео Дюренн (Théo Durenne) вместе с тренером Мишелем Пу (Michel Pou), а также знаменосец Сяосинь Ян (настольный теннис) и ее тренер Ган Сю (Gang Xu). Во вторник к ним присоединились дзюдоист Седрик Бесси (Cédric Bessi) и Марсель Пьетри (тренер), в то время, как легкоатлетка Шарлотт Африа (Charlotte Afriat) и ее тренер Фредерик Шокар (Frédéric Choquard) прибудут в столицу Японии только в следующую субботу из-за коронавирусных ограничений.

Князь Альбер II в Токио на 138-й сессии МОК

В то время как монакские спортсмены уже начали подготовку к соревнованиям, Князь Альбер II прибыл в Токио в понедельник. В качестве члена Международного олимпийского комитета (МОК) Суверен принимает участие в 138-й сессии МОК, которая проходит со вторника по среду.

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До открытия Олимпийских игр в Токио осталось три дня. В это время МОК будет рассматривать будущее олимпийского движения — от Игр 2024 года в Париже до Игр 2032 года в Брисбене, и зимних Игр 2026 года в Милане. После двух виртуальных Генеральных ассамблей у 102 членов организации появилась возможность наконец-то встретиться вживую. Они обсудят два основных вопроса: обеспечение Олимпийских игр принимающими городами в условиях нехватки заявок, а также модернизация спортивной программы. Затем Князь Альбер II, президент Олимпийского комитета Монако, пообщается с монакскими спортсменами.