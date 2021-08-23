











Лабрадоры, бульдоги и чихуахуа — в Монако живет много собак и самых разных пород. Мы решили отправиться на встречу с собаками Княжества, чтобы узнать об условиях их жизни в Монако.

Места, специально отведенные для собак…

Судя по вашим отзывам в Your Monaco, похоже, что Княжество беспокоится о благополучии наших собак. На сайте вы можете найти все места, предназначенные для наших домашних питомцев. Например, у подножия Трокадеро в Монте-Карло. Это пространство хотя и трудно найти, но там ваши собаки могут оставаться столько сколько захочется. Тем более, что представители Монакского общества по охране окружающей среды (SMA) регулярно убирают эту специально отведенную территорию.

Во время нашей прогулки по Монако бросается в глаза повсеместное наличие мусорных баков и одноразовых пакетов в каждом районе города Действительно, Монако призывает своих жителей беречь чистоту общественного пространства. А если наши маленькие питомцы оставят свои нужды под открытым небом, их хозяевам грозит штраф в 300 евро.

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У подножия Трокадеро можно ни о чем не беспокоится

…но не в других местах города!

Так можем ли мы утверждать, что наши собаки могут гулять где им захочется? Очень быстро станет очевидным, что нет! Газоны, пляжи и сады — есть множество мест, где не рады нашим питомцам. Мы видим это на примере Японского сада, который встречает своих посетителей табличкой «Собакам вход воспрещен». Немногочисленные травянистые участки Монако запрещены для собак теми же знаками.

Японский сад заботится о своей чистоте

Одно из мест, где собакам вход воспрещен

Этот запрет также действует на пляже Ларвотто. Нашим собакам запрещено находиться только на самом пляже, но они могут гулять в любом месте на территории отремонтированного комплекса. На краю пляжа есть даже зона для их нужд.

Зона для собак на пляже Ларвотто снова чистая

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Именно там мы встречаем Гизмо, девятилетнего ши-тцу, который гуляет рядом с пляжем Ларвотто. В Монако совсем не так как в других местах, объясняет нам Ги-Ги: «Обычно я гуляю по тропе Chemin des Douaniers в Кап-д’Ай. Там нет запрета на собачьи прогулки и там можно искупаться в море!» Вы туда ездите, потому что там больше пространства? «Конечно!» — без колебаний отвечает его хозяйка Доминик. «В Монако слишком много запретов для собак, это очень сложно».

Гизмо готов отправится в другой город, чтобы искупаться

Нехватка зеленых зон

После моря мы приближаемся к району Кондамин. Там мы встречаем Альдо или Дуду, как его называют хозяева. Этот молодой хаски-босерон, возрастом 1 год и 1 месяц, рассказал нам, что «те немногие зеленые зоны, которые есть в Монако — это маленькие загоны, где все собаки делают свои дела». Это проблема актуальна не только для Альдо, но и для его хозяина Ива, который считает, что у собаки нет реального пространства для прогулок. «Моя жена бегает с Альдо в Кап-д’Ай. Несмотря на это, Альдо говорит нам, что он «очень доволен» в Монако. Тем не менее перед уходом он рассказал нам о теме, которая его беспокоит: «Люди должны убирать за своими собаками!

Альдо, кажется, хорошо проводит время на солнце!

Чтобы удостовериться в вышесказанном, мы встречаемся с Икси, девятилетним французским бульдогом. Икси, или Титин для друзей, объясняет: «Раньше я жила в Фонвьей, а потом переехала в Агавес, и теперь здесь нет ни одной травинки!» Его хозяйка, Джордан, добавляет, что отсутствие зеленых насаждений «вынуждает собак справлять свои нужды на улице». Почему же очен часто люди не убирают собачьи фекалии? По словам Джордан, эта проблема может быть связана с тем, что диспенсеры для пакетов до сих пор не заполнены. Тем не менее, как говорит Икси, работники SMA выдают пакеты по первой просьбе и без проблем.

Икси, комок энергии

Мы продолжаем наше расследование в районе Монте-Карло, в Садах Казино. По пути мы встречаем работника SMA Хадада. Часто ли ему приходится убирать за собаками? Его ответ нас более чем удивил. «Либо здесь нет собак, либо собаки не гадят!». Обнадеживающая новость для района, но особенно для хозяев, которые в последствии убирают за своими собаками. Я не знаю, где они взяли своих собак, но они хорошо себя ведут». В районе Монте-Карло я в основном собираю листья и окурки».

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