











Этот роскошный проект оказался скорее помехой для монегасков, которые нередко стояли в пробках, объезжая стройку.

С начала строительства в 2016 году, об этом 5-звездочном отеле писали во всех газетах, особенно в связи с чередой юридических проблем. После нашей статьи о его открытии, мы решили собрать ваши отзывы в социальных сетях.

Одно небольшое землетрясение, и весь этот пафос падет

Исчезновение легенды

«Нужно было сохранить название VISTAERO. Это было знаковое учреждение и название было идеальным», — говорит Фредерик.

Действительно, Vista Palace был куплен ирландско-катарской компанией Maybourne Hotel Group, которая переименовала его в Maybourne Riviera. Эти изменения далеко не всем по душе.

«Слишком помпезный и слишком большой. Я бы сохранил V и название Vistaero. Это была легенда», — говорит Тьерри. V, который был частью старого здания, также был заброшен.

В былые времена Vistaéro был чайным салоном © Все права защищены

Отель Vista Palace до реконструкции © Mossot / Wikipedia Commons

Еще одна «бородавка» или «прекрасное и роскошное заведение»?

«Еще одна бородавка!» Сильные слова Мод, передающие общее настроение монегасков по отношению к открытию этого роскошного отеля, возвышающегося над Монако. «Очень уродливый отель снаружи… Он похож на офисное здание, наподобие тех, что можно увидеть в районе Дефанс в Париже», — добавил Серж, комментируя архитектурный стиль здания. На вкус и цвет товарищей нет. Например, Фло находит здание «великолепным», что оно «очень хорошо вписывается в ландшафт».

В ответ на критику этого «гнезда миллиардеров» Этьен вносит столь необходимый нюанс. «Я местный житель, и эта великолепная работа заменяет старый Vistaero! Я видел, как его перестраивали, и считаю, что результат получился великолепным! Меня раздражают ворчуны, которые всегда жалуются! Мир развивается и перестраивается и этот отель тому подтверждение! Мои поздравления строителям и инженерам!»

Это мнение разделяет Жюстин, которая недавно проезжала мимо этого здания. «Я проезжала мимо вчера вечером, и это прекрасно». Агентство Rivoli приветствует создателей отеля с этим «очень красивым и роскошным достижением». Денис отмечает, что «Эйфелева башня, пирамида Лувра и другие здания подвергались критике, а затем утвердились в качестве символов».

Возвышаясь над Монте-Карло, это гигантское здание бередит глаз жителей Монако. «Одно небольшое землетрясение, и весь этот пафос падет», — говорит Фигобе.

Бывший Vista Palace с легендарной буквой V ©Wikipedia Commons

Неудобства автомобилистов наконец-то прекратятся

Основной проблемой были пробки, образовавшиеся в результате строительных работ. «Они нас доконают… С этой стройкой мы стоим в пробках каждое утро. Постоянные объездные дороги… Мы заслужили хотя бы бесплатную ночь в этом отеле, чтобы компенсировать моральный ущерб…», — говорит Майкл.

«Это экологическая катастрофа!!!! Не говоря уже о многочисленных нарушениях закона и опасно припаркованных автомобилях сотрудников вдоль Верхнего карниза (Grande Corniche)», — пишет Лоран. Его недовольство вызвано строительными работами и неправильно беспорядочно оставленными грузовиками в тенистых участках вблизи заповедника «Натура 2000».

Толчок к развитию местной экономики

«Это очень хорошее достижение, позволяющее городам, граничащим с Монако, также воспользоваться его клиентурой», – отмечает Фабьен. Этот положительный момент также хорошо изложен в комментарии нашего читателя Серджио. «Заведения высокого класса часто становятся драйверами бизнеса: сотрудники получают пользу от опыта высококачественного приготовления пищи и обслуживания». Ожидается, что в Maybourne Riviera будет создаваться около 120 рабочих мест в год.