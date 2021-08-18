











Спорный проект, строительство которого замедлилось из-за опасений местных жителей и экологических ассоциаций. Отель The Maybourn Riviera должен открыться летом этого года.

Годы работы и судебных тяжб

Масштаб проекта и технические сложности строительства не объясняют длительности реализации. Среди трудностей — судебные иски, которые задержали начало строительных работ.

Здание расположено в зоне Natura 2000. Местные жители и экологические ассоциации указали на опасность здания для животного мира и рептилий, а также для сохранения скалы с видом на район Бон Вояж в Рокебрюн-Кап-Мартен.

Эти опасения были подкреплены первым обвалом скалы, который произошел в 2005 году. Жители Рокбрюна, располагающегося прямо под отелем, обратились в суд Ниццы за помощью.

В конце 2017 года разрешение на строительство окончательно утвердили, обязав укрепить утес перед началом строительных работ.

Бывший отель Vista Palace в Рокбрюн-Кап-Мартен © Commons

Шесть лет работ для полной трансформации

Купленный в 2014 году бывшим эмиром Катара и владельцем футбольного клуба ПСЖ Хамадом бин Халифой аль-Тани (Hamad bin Khalifa al-Thani), бывший дворец Vista Palace пережил реконструкцию, увеличившую площадь на 30%.

Этот проект был технически сложным: 20 совершенно новых номеров отеля были построены прямо на скале. Созданы четыре «номера троглодитов», построенные на бетонных плитах, вмонтированных в скалу. Помимо этого, здесь появилось 15 новых люксов с видом на Княжество. В элитном отельном комплексе, который создаст 110-130 рабочих мест, есть СПА-центр с крытым бассейном и открытая зона с бассейном.

Особое гастрономическое предложение

Отель предлагает роскошь дворца и завораживающий вид на Монакский залив. Это предложение ориентировано на верхний сегмент рынка. Новые владельцы собираются сделать The Maybourn Riviera еще и уникальной гастрономической точкой на Французской Ривьере.

Будущие гости отеля смогут попробовать кулинарные шедевры двух всемирно известных звездных шеф-поваров: Мауро Колагреко (Mauro Colagreco), звездного шеф-повара лучшего ресторана мира, и Геогра Вангерихтена (George Vangerichten), эльзасского шеф-повара, который уже владеет несколькими заведениями по всему миру.

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