











Юные воспитанники тренировочного центра футбольного клуба «Монако» 2 сентября вернулись в Ла-Тюрби. На церемонии присутствовал вице-президент и генеральный директор клуба Олег Петров.

Это важный день для ребят и для преподавателей. В этот четверг 53 ученика Академии и 21 преподаватель вернулись к обучению. Учебный центр ФК «Монако» входит в категорию «престиж», которую имеют только три клуба, выступающих в Чемпионате Франции. Академия начинает подготовку молодых членов клуба еще в школе, с третьего класса, и до диплома бакалавра BTS.

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«Я рад быть сегодня с вами, потому что начало учебного года — это символический этап сезона», — сказал Олег Петров ученикам. «Это важный день для вас и для сотрудников Академии. А для меня это возможность напомнить о важности обучения. Как вы знаете, дело не только в футболе», — добавил гендиректор клуба.

Молодежь — в центре внимания клуба

«Обучение, получение образования и диплома имеют решающее значение для социальной и профессиональной жизни, и для карьеры игрока. Персонал несет ответственность за то, чтобы у вас были необходимые инструменты. Со своей стороны, я рассчитываю на то, что каждый из вас приложит максимум усилий для успешного выступления не только на поле, но и в классе. Всех с новым учебным годом», — сказал Олег Петров.

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На церемонии также присутствовал Бертран Резо (Bertrand Reuzeau). Он напомнил ученикам о понятии уважения и уточнил, что поведение и пунктуальность учеников должны быть «безукоризненными». Директор Академии выразил надежду, что ученики «продолжат достигать целей, успешно сдавая различные экзамены». В конце церемонии класс по очереди созвали к обучению. После этого молодежь вернулась в залы. ФК «Монако» возвращается в школу!

Академия в цифрах:

5 — количество чемпионов мира, тренировавшихся в «Монако» (Тьерри Анри, Эмманюэль Пети, Лилиан Тюрам, Давид Трезеге и Килиан Мбаппе).

4 — количество Кубков Гамбарделлы, выигранных «Монако» (1962, 1972, 2011, 2016).

74 — количество молодых людей в Академии в сезоне 2021-2022, включая 65 игроков, принятых в «Ла Диагональ».