











Школьников тоже ждут перемены.

После долгих обсуждений решение было принято. С 12 октября на открытом воздухе в Княжестве больше не обязательно носить маски. Это решение было принято в связи с обнадеживающими данными о снижении уровня заболеваемости коронавирусом.

Однако правительство Монако уточняет, что несколько исключений остается: носить маски по-прежнему обязательно на Дворцовой площади (place du Palais) с 11.00 до 12.30, на эспланаде торгового центра Фонвьей, на рынках Кондамин и Монте-Карло с 7.00 до 14.00, а также на остановках общественного транспорта и возле железнодорожного вокзала.

Еще один вопрос, который особо волнует родителей школьников — это ношение масок в учебном заведении. Маски больше не обязательны для детей, занимающихся спортом в помещении и на улице. Вопрос о необходимости масок для детей младшего школьного возраста обсудят в ближайшее время.

Третья доза вакцины

На основании рекомендации Европейского агентства по лекарственным средствам, правительство Монако открывает доступ к третьей дозе вакцины против коронавируса для жителей страны от 65 лет. Входящие в эту группу люди получат письмо с предложением о бустерной дозе по желанию человека.

Медицинские работники, которые были привиты более шести месяцев назад, тоже могут по желанию получить дополнительную дозу вакцины.

Правительство Монако напоминает, что в условиях пандемии вакцинация является лучшим способом защитить себя и других.