











В конце сентября Князь Альбер II принял участие в 76-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН). 16 октября Монако присоединяется ко Всемирному дню продовольствия.

Княжеское правительство твердо привержено вкладу в мир, где бережно относятся к окружающей среде и заботятся о человеческих жизнях. В сентябре Князь Альбер II выступил с речью на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

ООН и Княжество разделяют курс на экологическое и устойчивое экономическое восстановление после пандемии коронавируса. Князь Монако также настойчиво напомнил о важности борьбы с глобальным потеплением и загрязнением Мирового океана.

Чтобы у всех было достаточно пищи

Княжеское правительство подтвердило свое намерение бороться с голодом в мире. Монако официально присоединилось ко Всемирному дню продовольствия 16 октября. В заявлении правительство напомнило о своей приверженности Цели устойчивого развития ООН №2 «Ликвидация голода».

В настоящее время Монако финансирует проект по сокращению острого недоедания среди детей в Нигере, возглавляемый французской неправительственной организацией Gret. Если вы хотите помочь, пожертвование можно сделать через мобильное приложение ShareTheMeal.