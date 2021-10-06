











Биотопливо, изготовленное из отработанного кулинарного масла, может стать решением проблемы выбросов CO2 в авиации.

Авиация становится все более «зеленой». После полета Князя Альбера II на полностью электрическом самолете, авиакомпания Air France внедрила новшество. 1 октября рейс из аэропорта Ниццы в Париж прошел на 30% экологичном авиационном топливе.

Биотопливо, произведенное компанией TotalEnergies из использованного кулинарного масла, стало результатом французского сотрудничества и позволило сократить выбросы CO2 в атмосферу на три тонны.

На пути к сокращению выбросов

Дата была выбрана не случайно, поскольку полет состоялся во время «Дней перехода» в Ницце. Это мероприятие, проходившее до 3 октября, направленно на поиск решений для ускорения отказа от ископаемых видов топлива.

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози (Christian Estrosi) в пресс-релизе приветствовал этот рейс как «символ политики перехода к видам транспорта с наименьшим выбросом CO2». Это важнейшая задача для региона, где 10% рабочих мест связаны с туризмом.