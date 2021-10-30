











Интервью Monaco Tribune с известным монакским журналистом и продюсером. Мы поговорили с Яном-Антони Ногесом о его карьере, о его многочисленных проектах и возвращении в Монако.

«Если ты хочешь, чтобы задача была выполнена, поручи ее очень занятому человеку». Это девиз Янна-Антони Ногеса (Yann-Antony Noghès). Вернувшись в Княжество шесть лет назад с женой и дочерьми, после нескольких лет в Брюсселе, журналист и продюсер успел реализовать множество проектов.

После пяти лет работы в информационном отделе Европейского парламента и десяти лет работы корреспондентом BFM Business и BFM TV, в настоящее время он является ведущим трех программ во Франции, Бельгии и Монако: «La Faute à l’Europe?» на телеканале France Info, «Coûte que Coûte» на RTL-TVI и «19h Dimanche» на Monaco Info. Но именно в 2005 году сформировался его самый крупный проект.

«Создание документальных фильмов со смыслом»

«Моей мечтой было стать журналистом; когда я стал журналистом, я хотел стать продюсером (…) Вместе с моим братом Александром Ружье (Alexandre Rougier) мы создали компанию Check Productions в Брюсселе и Монако. (…) Сейчас у нас в производстве восемь документальных фильмов, мы работаем с каналами по всему миру, это здорово», — говорит продюсер.

Документальные фильмы и программы, транслируемые на французских, бельгийских и американских каналах, которые посвящены глубоким темам: «Мы получаем огромное удовольствие от создания наших документальных фильмов, мы стараемся делать их так, чтобы они имели смысл. В частности, мы сняли документальный фильм об истории Гран-при, который транслировался на канале TF1. Мы также сделали один о закулисье европейских саммитов, который транслировался на France 2, затем в Германии, Испании, Бельгии, Ирландии…».

Но о том, чтобы почивать на лаврах, не может быть и речи. У Янна-Антони Ногеса в планах еще много проектов. Среди них — документальный фильм о Князе Альбере I, премьера которого должна состояться в феврале и который покажет Государя с новой стороны.

Продюсер, конечно, продолжает свою журналисткую работу по введению в Европе регулирования компаний GAFAM, также по вопросам европейской системы обороны и защиты европейских ценностей на фоне проблемы прав ЛГБТ в Венгрии и Польше.

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«В Монако, когда мы за что-то беремся, это обязательно будет исключительным»

Вернувшись в Монако шесть лет назад, Ян-Антони Ногес говорит, что очень привязан к Княжеству. «Я нахожусь в Париже и Брюсселе два дня в неделю. Каждый раз, когда я уезжаю отсюда, когда выхожу на холод, я понимаю, от чего я уезжаю. И когда я возвращаюсь, я понимаю, что я приобретаю», — признался продюсер.

Вопреки всем ожиданиям, одно из его самых ярких журналистких воспоминаний в Монако связано с первым локдауном в марте-апреле 2020 года. «Это был действительно фантастический опыт, — говорит он, — программа «Monaco face au Covid-19» («Монако перед лицом коронавируса») шла 47 дней без перерыва, и с человеческой точки зрения у меня было ощущение, что я помогаю поддерживать социальные связи в то время, когда все были заперты в своих домах. Мы чувствовали себя действительно полезными, мы были полноценной частью сообщества, мы играли определенную роль. (…) Женевьева Берти (Geneviève Berti), директор информационного канала Monaco Info, оказалась в щекотливой ситуации: из-за ковида у нее больше не было команды, и она больше не могла выезжать на место событий, в поле. Поэтому мы переосмыслили ее новостную программу и смогли превратить трудности в возможности. Новости получились более динамичными, более современными, более внушительными и более последовательными. Это то, что мы можем сделать в Монако».

Когда мы что-то делаем, это обязательно отличается от того, что делается в других местах, и это обязательно будет особенным и исключительным.

Ян-Антони Ногес с большим энтузиазмом рассказывает об этом необычном опыте в Княжестве: «Это как Гран-при: здесь не было достаточно места, чтобы создать трассу Формулы-1 по всем правилам этих соревнований. Но поскольку Монако хотело провести свою собственную гонку, оно сделало это с учетом препятствий и ограничений, которые существуют на улицах Княжества, и именно это сделало этот этап самым красивым Гран-при в мире. Когда у нас даже нет подходящей площади, чтобы построить настоящую трассу, мы стали мировой столицей автоспорта. Это одна из фантастических особенностей Монако: когда мы здесь что-то делаем, это обязательно отличается от того, что делается в других местах, и это обязательно будет особенным и исключительным».

Постоянно в поездках между Монако, Брюсселем и Парижем, Ян-Антони Ногес живет своим журналистким призванием как в эфире, так и за камерой. Где бы он ни был, цель остается неизменной: рассказывать истории, которые имеют смысл.

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