Самые важные новости за 12 ноября.

Ресторан Stars’n’Bars награжден за борьбу с отходами. Знаменитый ресторан, расположенный в Монако, получил Национальную премию «Energy Globe» за участие в Европейской неделе по сокращению отходов-2020. Лауреата награды объявили 8 ноября во время Всемирного климатического саммита COP26 в Глазго. Премия присуждена за создание семи плакатов, которые в юмористической форме призывают жителей Монако сократить отходы в повседневной жизни.

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Монако празднует 11 ноября. В четверг Дом Франции и его генеральный секретарь Пьер Бриер (Pierre Brière) проводили прием по случаю окончания Первой мировой войны 11 ноября 1918 года. Монако не принимало участия в Первой мировой войне, тем не менее, Князь Луи II добровольно записался во французскую армию в 1914 году. Президент Федерации французского сообщества Монако (Fédération des Groupements Français de Monaco) Даниэль Мерлино (Danielle Merlino) напомнила о важности этой памятной даты и отметила новые вызовы, стоящие перед миром сегодня, в том числе глобальное потепление. Посол Франции в Монако Лоран Стефанини (Laurent Stéfanini) отдал дань уважения добровольцам из Монако, которые приняли участие в войне, несмотря на нейтралитет Княжества.

Александр Буббио стал главой IMSEE. После ухода Софи Винсент (Sophie Vincent), которая заняла пост директора по персоналу в Société des Bains de Mer, ее заместитель Александр Буббио (Alexandre Bubbio) возглавил Институт статистики и экономических исследований Монако (IMSEE). Он был назначен на должность приказом, опубликованном в официальном журнале Journal de Monaco. С 2013 года Александр Буббио возглавляет подразделение IMSEE.

Научный центр Монако присоединяется к международной сети вирусологов. 2-3 декабря Научный центр Монако (CSM) проведет международный симпозиум, в котором будут участвовать другие крупные учреждения, в частности, Фонд Князя Альбера II. Во время мероприятия эксперты обсудят шесть тем, связанных с пандемией. Участники симпозиума поделятся опытом тестирования вирусов.