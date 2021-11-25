Наши рекомендации мероприятий в Монако с 26 ноября по 2 декабря.

Пятница, 26 ноября

Черная пятница

Эта традиция, пришедшая из англоязычной культуры, нравится практически всем. В «черную пятницу» не упустите шанс сделать покупки в Монако со скидками! Не забывайте о малом бизнесе, который сталкивается с трудностями из-за пандемии коронавируса.

Черная пятница

Княжество Монако

26 ноября

Суббота, 27 ноября

Научите детей сортировать отходы

По случаю Европейской недели сокращения отходов дети в возрасте от 6 до 12 лет могут поучаствовать в «Игре в сортировку» в Океанографическом музее. В специальной игровой зоне детей научат селективной сортировке. На кону — титул «Суперсортировщик» и бесплатный вход в музей.

«Игра в сортировку»

Океанографический музей

27 ноября

Дополнительная информация

Воскресенье, 28 ноября

Футбол со скидкой

В это воскресенье футбольный клуб «Монако» принимает «Страсбур». Красно-белые восстанавливают позиции в чемпионате после матча с «Лиллем», который закончился со счетом 2:2 несмотря на яркую игру Виссама Бен Йеддера (Wissam Ben Yedder). 26 ноября с 10.00 до 18.00 ФК «Монако» участвует в «черной пятнице», предлагая билеты на Второй трибуне со скидкой в 75%.

«Монако»-«Страсбур»

Стадион Луи II

28 ноября, 15:00

Билеты

Понедельник, 29 ноября

Международный день прав ребенка

В Монако отмечается Международный день прав ребенка. Весь день в конгресс-центре «Гримальди Форум» будут проходить мероприятия по сбору средств. В 18.00 состоится показ фильма «Gogo», где будет присутствовать главная героиня фильма, «самая пожилая школьница в мире».

Международный день прав ребенка

Гримальди Форум

29 ноября

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Вторник, 30 ноября

Жозефина Бейкер входит в Пантеон

Певица и танцовщица, а также участница движения Сопротивления Жозефина Бейкер входит в парижский Пантеон. По этому случаю общество «Société des Bains de Mer» проводит вечер памяти в баре «Américain». Джазовые исполнители сыграют самые известные мелодии Жозефины Бейкер, которая стала легендой в Монако и во всем мире.

Вечер памяти Жозефины Бейкер

Бар Américain, «Hôtel de Paris Monte-Carlo»

30 ноября, 19.30

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Среда, 1 декабря

Перерыв на пасту

В середине недели побалуйте себя настоящей пастой. Загляните в кулинарный киоск «Maison des Pâtes». Тальятелле, ригатони, равиоли… Список длинный, и все изделия достойны того, чтобы их попробовать! Если повезет, вы сможете встретить владельца заведения Алекса Чезано (Alex Cesano).

«Maison des Pâtes»

Княжество Монако

Каждый день

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Четверг, 2 декабря

Долгожданная елка

Общество SBM начнет рождественские праздники в следующий четверг. Приходите на площадь Казино, чтобы полюбоваться 18-метровой елкой, которую украшают 4 тысячи игрушек в белых и золотых тонах.

Зимняя фантазия Монте-Карло

Площадь Казино

2 декабря

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