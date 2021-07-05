











Несмотря на впечатляющие скидки, выставленные на витринах магазинов одежды Монако, улицы больше похожи на город-призрак. В то время как магазины готовы принимать покупателей, персонал удручен отсутствием приезжих в этом году.

«Здесь очень тихо. За два дня к нам зашло всего четыре местных покупателя и все», — признается продавщица в магазине Monte-Carlo Fashion на улице Гримальди. Разноцветная одежда и сверкающие платья украшают витрину, но, к сожалению, броская презентация и 50-процентные скидки, похоже, не привлекают прохожих.

«Круизы сейчас совсем не заходят», — говорит женщина, работающая в Men Store Monaco, где со скидкой продается одежда размеров от XS до 4XL. Поскольку основную часть прибыли обычно приносят туристы, предприятия больше, чем когда-либо, полагаются на местных жителей. Действующие ограничения на путешествия не позволяют широкому числу людей из разных стран мира приехать в Княжество.

Местные магазины рассчитывают на вашу поддержку

После такого сложного года, как никогда важно покупать местную продукцию. Далее по улице Принцессы Каролины владелец магазина детской одежды объясняет: «В наши дни люди очень часто пользуются Amazon и поскольку все работают из дома, никто больше не приходит за покупками в обеденный перерыв».

«Просто посмотрите на улицу — город пустой… Это не то, на что обычно похоже время распродаж», — говорит другая дама, пытаясь привлечь покупателей 30-процентной скидкой в обувном магазине Capucine.

Monte Carlo Fashion Store © Simon Zwierniak

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Когда вы проходите мимо Fashion Market, сверкающие туфли роскошно блестят в лучах летнего солнца. Однако даже 70-процентной скидки недостаточно, чтобы привлечь покупателей. Глядя через стекло, сотрудники терпеливо ждут, пока местные жители придут за покупками.

Цены падают каждую неделю

От бикини до детских подгузников, от сумок до шляп — в монакских магазинах одежды можно найти выгодные предложения для всех. Указывая на ряды непроданных сумок, на большинство из которых действует скидка 50%, продавщица в магазине кожаных изделий Legend надеется, что в ближайшие дни продажи все же начнутся. «Я держу пальцы крестиком, что завтра будет больше людей, особенно в связи с соревнованием Jumping International», — улыбается она. Продавщица надеется, что летние мероприятия помогут стимулировать бизнес.

Обновите свой гардероб этим летом

Почему бы не заглянуть в Sandro, чтобы добавить немного цвета в свой гардероб в этом сезоне? Яркие оранжевые и желтые цвета привлекают глаз: в магазине представлен широкий выбор одежды — от платьев до юбок и аксессуаров. Нужны новые каблуки для вечеринки этим летом? В Монако есть магазин для вас! Хотя уже сейчас действует «большая скидка», цены будут снижаться еженедельно, с еще большими скидками с 6 по 10 июля, по словам продавщицы. Всего в нескольких шагах, BYK также предлагает свою коллекцию одежды на распродаже, со скидкой 30-40% на большинство товаров.

Поглядывайте на витрины этим летом и выходите на улицу за выгодными предложениями!

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