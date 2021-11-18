Князь Монако примет участие в организации гонок на электрических лодках, запланированных на 2023 год.

1 ноября Князь Монако Альбер II был назначен почетным президентом Международного союза водно-моторного спорта (Union Internationale Motonautique — UIM) на Генеральной ассамблее организации. Союз планирует к 2023 году организовать первую в истории серию гонок на электрических лодках. Это позволит сократить выбросы парниковых газов и сохранить окружающую среду.

Прототип экологически чистых лодок был представлен в Монако в сентябре.

«RaceBird» была представлена в Яхт-клубе Монако — © E1series.com

Президент Международного союза водно-моторного спорта Раффаэле Чиулли (Raffaele Chiulli) приветствовал назначение Князя Монако: «Приятно знать, что команда, стоящая за преобразованием нашей планеты, растет. К нам присоединяются многие важные партнеры, и теперь у нас есть обязательства Его Светлости Князя Альбера II».

Экологически чистые лодки: будущее Княжества?

Гонки, запланированные на 2023 год, станут первыми в своем роде. Несмотря на это, Монако уже заявило о своем желании перейти на электрические лодки.

Князь Альбер II присутствовал на презентации стартапа из Монако «Lanéva Boats», который представил свою первую «умную лодку» в Яхт-клубе в 2019 году. Эта электрическая и бесшумная лодка годом позже получила знак «Solar Impulse».

Ежегодно Яхт-клуб Монако и Фонд Князя Альбера II проводят регату «Monaco Energy Boat Challenge», в которой участвуют судна, работающие на возобновляемой энергии. Проведение этого мероприятия свидетельствует о заинтересованности Княжества в исследованиях и разработках в морском секторе для поддержания устойчивой окружающей среды. Гонка пройдет в девятый раз 4-9 июля 2022 года.

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