











Самые важные новости на 5 ноября.

Кораблекрушение в порту Фонвьей. 16-метровое судно «Vieux Crabe» в воскресенье вечером затонуло в порту Фонвьей. Компания по эксплуатации портов Монако (SEPM) заметила пропажу судна во время ежедневной утренней регистрации.

Судно затонуло на глубине семи метров, выбросив в море от 50 до 100 литров дизельного топлива. Водолазы очистили бак судна от остатков топлива.

Корабль «Vieux Crabe» классифицирован как историческое судно Морского и речного наследия. Его не будут немедленно поднимать с глубины по финансовым причинам.

Переизбрание президента Автомобильного клуба Монако. Во вторник 12 октября члены Автомобильного клуба Монако приняли решение о переизбрании господина Мишеля Буэри (Michel Boeri). Он будет президентом Совета директоров и Организационного комитета в течение следующих пяти лет.

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Программа джазового фестиваля в Монте-Карло. 15-й джазовый фестиваль в Монте-Карло пройдет с 23 ноября по 4 декабря в Опере Гарнье. В программе: трио Авишая Коэна (Avishai Cohen Trio), Джейми Каллум (Jamie Cullum), Стив Хэкетт (Steve Hackett),Грегори Портер (Gregory Porter), квартет Чучо Вальдеса с Илианом Канисаресом (Chucho Valdés Quartet, Yilian Cañizares), Поль Персонн (Paul Personne). Впервые в Опере Гарнье выступит Давид Холлидей (David Hallyday).

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Принцесса Ганноверская посетила ассоциацию для молодежи. 4 октября принцесса Ганноверская посетила ассоциацию Jeune J’écoute. Она встретилась с советом директоров, сотрудниками и молодыми людьми, которым помогает эта организация, на 90% финансируемая правительством. Цель ассоциации — помочь молодым жителям Княжества до 26 лет, страдающим от психологических проблем.