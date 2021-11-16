Подопечные Жереми Айкарди (Jéméry Aicardi) проиграли в финале турнира команде «Barbarians» (14-40) на арене «Пари-Ла-Дефанс».

Проигрыш в финале, конечно, вызывает сожаление. Но все же главное для регбистов из Монако — это прогресс. Впервые в истории французского регби игроки из Монако стали вторыми в In Extenso Supersevens, доказав, что они — сила, с которой нужно считаться.

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Несколько недель назад во время церемонии вручения наград Sportel Awards Жереми Айкарди признал, что во взлет «Монако Регби-7» было трудно поверить. В этом сезоне «Монако Регби-7» выиграли два этапа из трех, проходивших в Экс-ан-Прованс, Тулузе и Ля-Рошель.

Перспективы на будущее

«Монако Регби-7» квалифицировалась среди восьми лучших команд Франции и получила возможность завоевать главный титул в истории в Париже. Несмотря на отличную игру, которую показали Дэн Нортон (Dan Norton) и Сесил Африка (Cecil Afrika), подопечные Жереми Айкарди уступили в финале команде «Barbarians», обыграв до этого «La Rochelle» и «Racing 92».

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Игроки «Монако» лидировали со счетом 21:0 и реализовали две попытки в финале — в частности, это сделал Дэн Нортон. Но в итоге «Монако пропустили пять попыток, а Сесил Африка выбыл из-за травмы. Заняв второе место, спортсмены «Монако Регби-7» еще раз доказали, что у Княжества есть все необходимое, чтобы преуспеть в регби.