3 декабря Княжеское правительство объявило о продлении режима санитарных пропусков. Требование наличия санитарного пропуска будет предъявляться к новым категориям персонала.

Похоже, пятая волна коронавируса наступила. 5 декабря в Монако выявлено 6 новых случаев заболевания. С начала пандемии в Монако зафиксировано 3 885 случаев коронавируса.

С начала учебного года число случаев заболевания только росло, достигнув 23 ноября нового рекорда. Правительство вынуждено принимать новые меры по сдерживанию пандемии. Обязанность предъявлять санитарный пропуск продлена с 15 декабря по 31 января включительно.

Санитарный пропуск будут требовать у новых категорий персонала

Среди новых категорий работников, которые должны получить санитарный пропуск — персонал ресторанов, баров, гостиниц и игровых залов, а также сотрудники, работающие в заведениях или на мероприятиях, где документ требуют у посетителей. Технический и административный персонал тоже обязан иметь санитарный пропуск.

Чтобы получить документ, необходимо предоставить доказательства полной вакцинации, отрицательный ПЦР или антигенный тест на коронавирус или справку о перенесенном заболевании (не ранее чем через 11 дней и не позднее 6 месяцев после положительного теста). Отрицательные результаты ПЦР и антигенных тестов действительны в течение 24 часов за исключением персонала, указанного выше (от 24 до 72 часов).