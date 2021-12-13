О важных событиях понедельника 13 декабря.

Премия «Чемпион за мир» — Во время торжественной церемонии вручения Премии «Мир и Спорт» 2021-го года был награжден Руди Гобер (Rudy Gobert), баскетболист клуба Utah Jazz. Эта награда ежегодно вручается атлету, который осуществляет спортивную деятельность в пользу мира, справедливости и социальной сплоченности. Руди Гобер был награжден премией за деятельность его фонда Rudy’s Kids, претворяющего в жизнь образовательные, досуговые, оздоровительные и просветительские программы и поддерживающего благотворительные организации, оказывающие непосредственное влияние на жизнь молодежи.

Судно, потерпевшее крушение, было поднято на воду в порту Фонвьей — Обломки «Vieux Crabe» («Старого Краба»), с 1-го ноября покоившиеся на глубине 10 метров, в субботу были подняты на поверхность при помощи подъёмного крана. В воскресенье корабль длиной 18 метров и водоизмещением 80 тонн был отбуксирован на судоверфь в департаменте Вар, специализирующуюся на разборке и утилизации судов. Чтобы поднять судно с морского дна понадобилось три часа. В целях определения причин и обстоятельств этого происшествия могут быть назначены дополнительные экспертизы.

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Международный Цирковой Фестиваль в Монте-Карло отменен — Причина отмены — санитарный кризис. Каждый год это мероприятие объединяет более 200 артистов из разных стран мира, а также крайне интернациональную публику поклонников. Таким образом, Цирк и конкурс с участием молодых цирковых артистов New Generation («Новое поколение») перенесены на 2023-й год.