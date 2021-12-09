Наши рекомендации мероприятий на 10-17 декабря.

Пятница, 10 декабря

Философские встречи

Можем ли мы воссоединиться с природой? Участники «Философских встреч» попробуют найти ответ на этот актуальный вопрос. Дебаты пройдут в Театре Княгини Грейс в 18.00.

Философские встречи

Театр Княгини Грейс

10 декабря, 18:00

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Суббота, 11 декабря

Первый танец

«Танцевальный форум Монако» откроется постановкой Мориса Бежара (Maurice Béjart). Он представит «L’heure exquise» — балет по пьесе Самюэля Беккета «О, прекрасные дни».

«Танцевальный форум Монако»

Опера Монте-Карло, зал Гарнье

11 декабря, 19:30 и 12 декабря, 15:00

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Воскресенье, 12 декабря

Каток под открытым небом

Не упустите предпраздничное настроение и волшебство Рождества. Каток под открытым небом в Порт Эркюль открыт для всех. Рядом находится его уменьшенная версия для детей.

Каток

Порт Эркюль

Ежедневно до 27 февраля

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Понедельник, 13 декабря

Сделайте подарок нуждающимся

Идея проста: возьмите коробку из-под обуви, украсьте ее, внутрь положите подарки и передайте нуждающимся. Акция организована ассоциацией «Semeurs d´Espoirs Monaco», к которой в этом году присоединяется «Monaco Humanitarian Aid». Дело за вами!

Подарочные коробки

Каждый день

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Вторник, 14 декабря

Изучите основы монегасского языка

Bungiurnu! Пришло время (заново) открыть для себя монегасский язык и его тонкости. Наш репортер Бенуа встретился с преподавательницей монегасского Изабель Альбанезе (Isabelle Albanese), чтобы за три минуты преподать основы языка. Revëde!

Среда, 15 декабря

Симфонический концерт для детей

Филармонический оркестр Монте-Карло делает все возможное, чтобы удивить самых маленьких. В среду пройдет концерт «Щелкунчик», который наверняка понравится и взрослым.

«Щелкунчик»

Аудитория Ренье III

15 декабря, 15:00

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Четверг, 16 декабря

Выставка работ современных художников

Выставка «Tremblements» посвящена постоянным изменениям в наших обществах. Фотографии, скульптуры, видеоинсталляции и картины: 17 современных художников открывают зрителям свою интерпретацию изменений на Вилле Палома.

«Tremblements»

Новый Национальный Музей Монако — Вилла Палома

До 15 мая 2022 года

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