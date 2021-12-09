Наши рекомендации мероприятий на 10-17 декабря.
Пятница, 10 декабря
Философские встречи
Можем ли мы воссоединиться с природой? Участники «Философских встреч» попробуют найти ответ на этот актуальный вопрос. Дебаты пройдут в Театре Княгини Грейс в 18.00.
Философские встречи
Театр Княгини Грейс
10 декабря, 18:00
Суббота, 11 декабря
Первый танец
«Танцевальный форум Монако» откроется постановкой Мориса Бежара (Maurice Béjart). Он представит «L’heure exquise» — балет по пьесе Самюэля Беккета «О, прекрасные дни».
«Танцевальный форум Монако»
Опера Монте-Карло, зал Гарнье
11 декабря, 19:30 и 12 декабря, 15:00
Воскресенье, 12 декабря
Каток под открытым небом
Не упустите предпраздничное настроение и волшебство Рождества. Каток под открытым небом в Порт Эркюль открыт для всех. Рядом находится его уменьшенная версия для детей.
Каток
Порт Эркюль
Ежедневно до 27 февраля
Понедельник, 13 декабря
Сделайте подарок нуждающимся
Идея проста: возьмите коробку из-под обуви, украсьте ее, внутрь положите подарки и передайте нуждающимся. Акция организована ассоциацией «Semeurs d´Espoirs Monaco», к которой в этом году присоединяется «Monaco Humanitarian Aid». Дело за вами!
Подарочные коробки
Каждый день
Вторник, 14 декабря
Изучите основы монегасского языка
Bungiurnu! Пришло время (заново) открыть для себя монегасский язык и его тонкости. Наш репортер Бенуа встретился с преподавательницей монегасского Изабель Альбанезе (Isabelle Albanese), чтобы за три минуты преподать основы языка. Revëde!
Среда, 15 декабря
Симфонический концерт для детей
Филармонический оркестр Монте-Карло делает все возможное, чтобы удивить самых маленьких. В среду пройдет концерт «Щелкунчик», который наверняка понравится и взрослым.
«Щелкунчик»
Аудитория Ренье III
15 декабря, 15:00
Четверг, 16 декабря
Выставка работ современных художников
Выставка «Tremblements» посвящена постоянным изменениям в наших обществах. Фотографии, скульптуры, видеоинсталляции и картины: 17 современных художников открывают зрителям свою интерпретацию изменений на Вилле Палома.
«Tremblements»
Новый Национальный Музей Монако — Вилла Палома
До 15 мая 2022 года