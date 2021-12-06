По случаю выхода специального выпуска «Монако, лаборатория энергетического перехода» («Monaco, laboratoire de la transition énergétique») журнала Transitions & Energies мы поговорили с директором издания Гилем Михаэли (Gil Mihaely) об энергетическом переходе в Княжестве.

Почему журнал Transitions & Energies заинтересовался Монако?

Журнал, который я основал вместе с Эриком Лезером (Éric Léser) три года назад, руководствуется идеей, что мы не спасем нашу планету, регулярно создавая экономические, социальные и политические кризисы. Следовательно, энергетический переход, к которому мы призываем, совместим с экономическим ростом, рыночной экономикой и демократией.

Именно поэтому Монако очень рано привлекло наше внимание, ведь в этой стране происходит глубокий и глобальный энергетический переход, который осуществляется при участии и поддержке городских субъектов: частных лиц (граждан, резидентов, жителей приграничных городов), компаний и ассоциаций.

Государственные структуры, такие как Миссия по энергетическому переходу или Фонд Князя Альбера II, а также регулятивные и финансовые учреждения — направляют общее движение, определяют цели и предоставляют ресурсы. И, конечно, есть особая связь с морем, которая отражается как в талассотермальной энергии — технологии, в которой Монако является пионером и мировым лидером, так и в особом интересе Яхт-клуба Монако, стремящегося к экологизации двигателей яхт. Это редкий и драгоценный опыт, который заслуживает того, чтобы о нем узнали далеко за пределами Княжества.

Короче говоря, Монако располагает 2 км2 социальных, экономических, технологических и политических (в самом благородном смысле этого слова) инноваций. Это настоящая лаборатория, служащая примером того, как следует проводить эти жизненно важные и чрезвычайно сложные изменения (энергетический переход), от которой не сможет уклониться никто в мире…

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Для кого предназначен этот выпуск?

Для всех, кто интересуется энергетическим переходом! Все пытаются понять, как внедрение технологий, правил и мер сначала принимается обществом, а затем — в какой степени они влияют на повседневность и, прежде всего, на эффективность работы сообщества в плане сокращения выбросов парниковых газов, и, в более широком смысле — на сохранения экосистем, без которых, как мы полагаем, будет трудно выжить. Таким образом, в пакте об энергетическом переходе, инициированном Княжеским правительством, речь идет не только о вопросе городской мобильности и отоплении зданий, но даже о салфетках…

Эта огромная монакская лаборатория под открытым небом представляет особый интерес для тех, кто занимается выработкой зеленой и низкоуглеродной энергии (солнечной, геотермальной, талассотермальной), для тех, кто занят в секторе городской мобильности (автомобили, велосипеды и электромотоциклы, а также производители аккумуляторов и операторы станций подзарядки), и для тех, кто занят в строительном секторе (все существующие в Монако здания — жилые дома, офисы, административные учреждения, отели — должны стать более энергоэффективными или полностью автономными). И, конечно интересует тех, кому придется финансировать эти огромные проекты и проводить их аудит…

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Правительства, местные органы власти и ассоциации, работающие в области энергетического перехода, очень заинтересованы в изучении опыта Монако. У Княжества есть все необходимое, чтобы сыграть ключевую роль в глобальном энергетическом переходе, подавая пример и объединяя все заинтересованные лица для обмена опытом и даже для запуска пилотных проектов, перед тем как применять их в широкой практике.

Что нового мы можем узнать прочитав этот выпуск?

Первое, что читатели, которые не живут в Монако смогут узнать — это то, что Княжество уже является одним из основных игроков в энергетическом переходе. Отныне в их интересах внимательно следить за тем, что происходит в Монако. Мы надеемся, что постепенно Княжество будет все больше ассоциироваться в сознании людей с темой энергетического перехода.

Более конкретно, мы можем получить представление об амбициях, проектах и достижениях Монако в этой области. Прежде всего, у нас есть возможность познакомиться с административными органами Монако (кто чем занимается) и понять, как все происходит на практике. Очевидно, что это лишь малая доля того, о чем мы могли бы рассказать. Однако мы надеемся, что эта инициатива вызовет любопытство у всех, кто занимается вопросами энергетического перехода.

Специальный выпуск журнала Transitions & Énergies в киосках Монако и Франции, а также онлайн.

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