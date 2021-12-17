По окончании 2021 года Княжеское Правительство приняло участие в ряде международных конференций для обсуждения наиболее важных тем, таких как окружающая среда, здравоохранение и дипломатия.

Кратко о главных конференциях, прошедших в течение последних нескольких дней:

Региональный форум Средиземноморского союза

В рамках целей устойчивого развития по решению ООН новый Глава Кабинета Князя Альбера II Лоран Ансельми детально осветил вопросы, связанные с мерами Княжества по защите Средиземного моря.

Всемирная ассамблея здравоохранения

В ходе второго специального заседания ассамблеи преследовалась цель по подготовке ответных мер по борьбе с текущей пандемией и потенциальными последующими вспышками. Межправительственный переговорный комитет, одним из спонсоров которого выступило Монако, был сформирован для «объединения усилий международного сообщества» и принятия единой политики в области здравоохранения.

Конференция государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия

Главной целью собрания было улучшение контроля за применением химических препаратов, действующих на центральную нервную систему, во время проведения операций по поддержанию правопорядка. Княжество возобновило финансирование проектов Организации на территории Сирии.

Заседание Всемирной туристской организации

Правительство приняло участие в собрании с целью обсуждения перспектив и наилучших стратегий развития туризма в постковидном мире. Кроме того, участники заседания отметили важность формирования концепции экологического туризма.

Виртуальная встреча Группы друзей спорта ООН

Генеральная Ассамблея ООН приняла решение об «укреплении мирных отношений между странами через спорт и олимпийские идеалы». Пользуясь возможностью, представитель Монако при ООН Изабель Пикко напомнила, что солидарность и командный дух необходимы как в спорте, так и в жизни.

Совет министров по делам ОБСЕ

Во время выступления перед членами Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Лоран Ансельми подчеркнул важность многостороннего подхода в интересах построения лучшего мира (экология, права человека, борьба с дискриминацией…). Кроме того, он подписал соглашение, согласно которому Княжеское Правительство обеспечит финансовую поддержку программы по борьбе с торговлей людьми.

Генеральная Ассамблея ООН

На повестке дня заседания Генеральной Ассамблеи стоял вопрос о защите океанов и морей. Эта тема крайне важна для Правительства, которое направило второго секретаря постоянного представительства Монако при ООН Флориана Ботто выступить с речью о защите океанов. В своем выступлении он выразил намерение Княжества сохранить морское биоразнообразие, что по его мнению, неразрывно связано с самой идеологией Монако.

Новое соглашение с Россией

Княжество подписало двустороннее соглашение о признании дипломов между Россией и Монако. Данное соглашение направлено на развитие академической мобильности студентов между двумя странами.