Доставка продовольственных продуктов – далеко не единственная проблема в буднях жителей Монако.

Каково же было удивление некоторых жителей Княжества, когда в начале ноября их служба доставки на дом Carrefour оказалась недоступной. «Я пожилой человек и инвалид, поэтому мне удобнее заказывать в интернете…» – сетовала пользовательница группы Facebook Aide et solidarité entre les résidents de Monaco (Помощь и солидарность между резидентами Монако). Редакция Monaco Tribune связалась с замдиректором супермаркета Carrefour Monaco Доминик Мартен (Dominique Martin), которая выразила свое удивление: «В течение многих лет служба доставки на дом ежедневно обслуживает покупателей. В этом плане никаких изменений не произошло».

Госпожа Мартен уточняет: « Эта услуга оказывается в магазине. Клиенты подходят на специальную кассу для доставки на дом – и так было всегда». Однако эта услуга представляет определенные неудобства для людей с ограниченными возможностями.

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Свежие овощи с доставкой на дом

Пользователи службы доставки на carrefour.fr могут не сомневаться – она по-прежнему доступна. Заказ может быть доставлен по Монако. Минимальная сумма покупки составляет 50 евро, к которой добавляется восемь евро за доставку – либо бесплатно для заказов от 150 евро.

Однако существуют и другие альтернативы. Минимальная сумма заказа не распространяется на сайте супермаркета Auchan, где стоимость доставки начинается с 20 евро для корзин на сумму от 50 евро, а затем снижается на 5 евро за каждые последующие 50 евро заказа.

Houra – первый кибермаркет, учрежденный в 2000 году, принадлежащий бельгийскому концерну Louis Delhaize – также осуществляет доставку на территории Княжества. При минимальном заказе на сумму от 75 евро, стоимость доставки составит 9,90 евро – либо бесплатно при заказе свыше 150 евро.

Для поклонников натуральных продуктов эко-магазин Solis Bio в районе Ла-Кондамин осуществляет бесплатную доставку без минимальной суммы заказа. Покупателю предоставляется выбор: либо совершить покупки в магазине с последующей доставкой на дом, либо оформить заказ по электронной почте.

В заключение, в интересах местного потребления, Primeur du Chef на рынке Монте-Карло предлагает свежие фрукты и овощи с доставкой на дом. Цены довольно высокие, но заведение предлагает бесплатную доставку без минимальной суммы покупки, а также возможность заказать онлайн.

Рынок Ла-Кондамин © Monaco Tribune

Единственный пункт выдачи доставки

«Жаль, что в Монако больше нет Mondial Relay…» – с досадой отмечает другая пользовательница группы Aide et solidarité entre les résidents de Monaco. На сегодняшний день в Княжестве остался лишь один пункт выдачи: Relais Colis в торговом центре Фонвьей. Иначе вы можете забрать ваш заказ в Босолей : например, в почтовом отделении Proxi на авеню Сен-Роман или в магазине Fruits et légumes на бульваре Республики.

Кроме того, существуют также местные альтернативы, такие как DouxVillage. Партнерами торговой онлайн-платформы являются 29 магазинов, предлагающих разнообразный ассортимент товаров: одежда, спортивный инвентарь, товары для красоты и здоровья… DouxVillage предлагает экспресс-доставку по Монако за пять евро: если заказ был оформлен до 11 утра – посылка будет доставлена в течение дня.

Еще один монакский флагман – Carlo Market – не отстает от своих конкурентов. На сегодняшний день онлайн-сервис предлагает порядка двадцати магазинов, некоторые из которых осуществляют доставку на дом, а другие предлагают возможность забрать товар в магазине. Благодаря приложению Carlo, которое уже успело завоевать популярность на территории Княжества – 7% от стоимости покупок возвращается в местную экономику.

Поклонники гаджетов и любители закупаться на праздники в последний момент могут рассчитывать на доставку от гиганта онлайн-шопинга Amazon. Помимо доставки на дом, компания установила постамат – устройство для хранения посылок в запирающихся ячейках – Amazon Hub Locker на станции Монако Монте-Карло. Однако ничто не сравнится с подарком из легендарного Bazar Picco под рождественской елкой.