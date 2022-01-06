Княжеское Правительство обнародовало итоги кампании по тестированию, проведённой в Монако.

По окончании праздничного периода конца года было произведено 4946 тестов на Covid в школах, а еще 4480 тестами были обеспечены органы государственного управления. Всего Правительством было заказано 60 000 экспресс-тестов, позволяющих каждому жителю Княжества убедиться в отсутствии заражения коронавирусом во время рождественских и новогодних каникул.

Из 4946 экспресс-тестов, произведённых в учебных заведениях, 97 показали положительный результат на Covid-19 (77 учеников и 20 сотрудников). Что касается органов госуправления, то количество потенциально положительных случаев неизвестно: к лицам, получившим положительный результат теста, применяется принцип ответственности.

Напомним, что работодатели частного сектора могут заказать экспресс-тест для каждого наёмного сотрудника. Также, пройти бесплатное тестирование могут и резиденты Княжества. Приоритет отдаётся лицам, имеющим симптомы заболевания или находившимся в контакте с носителем Covid-19. Также, до 23 января 2022 возможно приобрести экспресс-тесты в аптеках Монако или крупных супермаркетах .

Стоит ли ожидать ужесточения мер в ближайшие дни?

Но эти меры предосторожности, вероятно, окажутся недостаточными для сдерживания невиданной ранее волны заболевания Covid-19, обрушившейся на Монако и Францию. Государственный Министр, в эфире телеканала Monaco Infos в понедельник 3 января, заявил, что ситуация по-прежнему вызывает крайнюю озабоченность.

«Мы должны достичь согласования нашей цели по защите населения с твёрдым намерением поддержать экономическую активность, имеющую чрезвычайное значение для благосостояния Княжества. (…) В ближайшие дни я представлю Суверенному Князю соответствующие предложения», — сообщил Пьер Дарту (Pierre Dartout), в настоящее время находящийся на самоизоляции из-за заражения Covid-19 во время каникул.