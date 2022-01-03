Начиная с сегодняшнего дня Княжеское правительство предусматривает ужесточение санитарных мер в учебных заведениях.

В то время как в Европе продолжает распространяться «омикрон», заражения в Княжестве не прекращаются. По состоянию на воскресенье 2 января, в Монако было зарегистрировано 43 новых случая коронавируса. 39 человек находятся на лечении в больнице, шестеро из которых – в реанимации. В минувшую субботу 1 января, от коронавируса скончалась 73-летняя жительница Княжества. Таким образом, с начала пандемии в Монако было зафиксировано 39 смертельных случаев.

Коронавирус не обошел стороной и Приморские Альпы: согласно данным сайта covidtracker, в департаменте наблюдается 1450 случаев заражения на 100 000 жителей, а также высокий уровень госпитализации (100%) и в среднем семь случаев летального исхода в сутки.

Экспресс-тесты для учащихся и сотрудников

С целью максимально предотвратить распространение коронавируса, начиная с сегодняшнего дня правительство ужесточит санитарные меры в новом учебном семестре: отныне на парте каждого учащегося будет лежать экспресс-тест для проведения самостоятельного тестирования на добровольной основе. Сотрудники учебных учреждений также смогут ими воспользоваться.

Наряду с общеобразовательными организациями, посредством онлайн-платформы работодателям будет предложено 50 000 экспресс-тестов для обеспечения ими своих сотрудников. Кроме того, правительство постановило ввести режим удаленной работы до 31 января 2022 года для сотрудников частных и государственных предприятий с учетом их вида деятельности.

С 10 января санитарный пропуск будет распространяться также на строительные фирмы, тренажерные залы, салоны красоты и тату-салоны.

Напоследок, правительство продолжает призывать к вакцинации. На сегодняшний день полный курс вакцинации прошло 67% местного населения, по сравнению с 75% вакцинированных жителей в близлежащих Приморских Альпах.