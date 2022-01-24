Княжеское Правительство опубликовало официальное сообщение о новых правилах, действующих на территории Франции.

С понедельника 24 января во Франции вступает в силу вакцинальный пропуск. В связи с этим Княжество должно адаптировать действующую систему в соответствии с новыми правилами. На сегодняшний день санитарный пропуск остается в силе в его прежнем формате. Благодаря обновлению в приложении «TAC Vérif», уполномоченные лица смогут отключить опцию «вакцинальный пропуск» при считывании QR-кодов с цифровых сертификатов.

Санитарный пропуск продолжит действовать на территории Княжества, в частности через приложение «TousAntiCovid», в то время как во Франции станет обязательным наличие вакцинального пропуска, в том числе и для граждан и резидентов Монако. Для этого необходимо предъявить сертификат о прохождении полного курса вакцинации или справку о перенесенной коронавирусной инфекции сроком не более шести месяцев, выданной не ранее одиннадцати дней после первого положительного результата теста.

Во Франции лица, получившие первую дозу вакцины до 15 февраля, смогут активировать свой вакцинальный пропуск. Тем не менее, для посещения общественных мест будет также необходимо предъявить отрицательный ПЦР-тест сроком менее 24 часов, а также пройти повторную вакцинацию в течение месяца.