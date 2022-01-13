10 января президент Франции встретился с представителями Красного Креста Монако в Танде в рамках обзора восстановительных работ после урагана «Алекс».

События, произошедшие в ночь со 2 на 3 октября 2020 года, оставили отпечаток в памяти жителей небольшого городка Танд. Красный Крест Монако входит в число организаций, принимающих активное участие в оказании помощи пострадавшим в этой трагедии, в результате которой многие семьи потеряли свои дома и имущество.

Эмманюэль Макрон обещал вернуться в долину Ройя, чтобы ознакомиться с ходом проведения восстановительных работ. В минувший понедельник 10 января он смог выполнить свое обещание и приехал на место катастрофы более чем через год после трагических событий.

Непоколебимые намерения помочь пострадавшим

Президент Франции воспользовался возможностью встретиться с представителями различных организаций и волонтерами, которые пожертвовали своим временем и энергией, подчас на протяжении нескольких месяцев после урагана «Алекс». Кроме того, несколько благотворительных организаций, в частности, Французский Красный Крест, Secours populaire français и Каритас, получили признательные отзывы за проделанную работу.

В состав делегации Красного Креста Монако вошли финансовый директор Беттина Рагаццони-Жанен (Bettina Ragazzoni-Janin), руководитель отдела по оказанию первой помощи и международной деятельности Клод Фаббретти (Claude Fabbretti) и руководитель спасательных операций Филипп Жюффра (Philippe Giuffra). Их самоотверженность и вовлеченность в проект реставрации были высоко оценены. В адрес Княжества Монако также прозвучала благодарность за оказанную финансовую поддержку.