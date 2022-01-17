Телекомпания Monaco Telecom, Фонд князя Монако Альбера II, а также ассоциация Terrae намерены разбить органические огороды при школах на территории Княжества.

Правильные пищевые привычки, равно как и выращивание экологически чистых продуктов должны прививаться с самого детства. Во всяком случае, такова была позиция Княжества, официально объявившего о продолжении образовательного проекта по вопросам устойчивого развития 12 января.

С 2020 года Детский центр имени Князя Альбера II (le Centre de Loisirs Prince Albert II), школы du Parc, de Fontvieille и de la Condamine, а также Профессионально-технический лицей гостиничного бизнеса Монако (le Lycée Technique et Hôtelier de Monaco) могут похвастаться наличием собственного органического огорода. Таким образом, ученики могут осваивать основы садоводства и собирать плоды своего труда… прямо как ФК Монако!

Следующая в списке – школа les Révoires

Уже совсем скоро на территории школы les Révoires будет разбит большой огород, который раскинется вдоль двух открытых террас на крыше здания. Ассоциация Terrae будет проводить занятия с детьми, чтобы они могли открыть для себя основы садоводства, в соответствии с временами года.

Уже третий год подряд компания Monaco Telecom оказывает финансовую поддержку Фонду Князя Альбера II и ассоциации Terrae. Телекомпания выписала чек на сумму 12 118 евро, вырученных благодаря переводу фактур клиентов в электронный формат.

«Мы рады, что компания Monaco Telecom решила поддержать этот проект, который связан не только с привитием детям правильных пищевых привычек, а также с желанием помочь им выстроить отношения с окружающей их природой начиная с юных лет», – поделился Оливье Венден (Olivier Wenden) из Фонда Князя Альбера II.