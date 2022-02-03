Коротко о главных новостях четверга.

Близнецы из Бельгии Филипп и Антуан Корне де Уэйс Руар (Philippe et Antoine Cornet de Ways Ruart) стали победителями Исторического ралли Монте-Карло. Их Porsche 911 был первым из 205 автомобилей, прибывших в Порт Эркюль в ночь с 1 на 2 февраля. «Победа в этом легендарном ралли для нас – настоящее счастье», – прокомментировали братья. В среду вечером в Salle des Etoiles (Звездном зале) Спортивного клуба Монте-Карло состоялась торжественная церемония награждения победителей 24-го исторического ралли Монте-Карло.

К столетию Академии Ренье III (l’Académie Rainier III) будет выпущена юбилейная марка. У филателистов появился повод для радости: с 25 марта Почтовое ведомство Монако выпустит в продажу марку с изображением Академии, основанной в 1922 году. Марка будет выпущена ограниченным тиражом в 40 000 экземпляров.

© Мэрия Монако

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Отель Colombus Monte-Carlo и принадлежащий ему ресторан Tavolo поддержали Фонд Князя Альбера II. 26 января они заключили соглашение о сотрудничестве с Фондом в рамках программы Mr. Goodfish, направленной на сохранение морских видов, в частности, путем борьбы с чрезмерным выловом рыбы. Отныне ресторан будет предлагать в своем меню менее известные виды рыбы, рекомендованные программой Mr. Goodfish. Ранее Tavolo уже был удостоен звания «экологичного ресторана» Княжеским Правительством, благодаря своей деятельности по продвижению местных и сезонных продуктов и борьбе с пищевыми отходами.