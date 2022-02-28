С понедельника отменяется обязательное предъявление санитарного пропуска для некоторых наёмных сотрудников.

Небольшая передышка. В связи со снижением числа заболеваемости в Княжестве и менее двух недель после отмены обязательного ношения масок на улице, в пятницу Княжеское Правительство заявило о смягчении и других действующих санитарных мер, несмотря на сохраняющуюся осторожность. Следующие решения вступают в силу с понедельника 28 февраля:

Отмена обязательного предъявления санитарного пропуска для наёмных сотрудников, занимающих ключевые должности в сферах транспорта, телекоммуникаций, банковского дела и других видов деятельности «чрезвычайной важности». Введение вакцинального пропуска не ожидается.

Отмена обязательного ношения масок в школах во время перерывов и занятий спортом в помещении. Будут протестированы очистители воздуха в классах.

Возобновление обслуживания клиентов, стоящих у стоек в барах и ресторанах, а также работы гардеробов.

Употребление еды и напитков в кинозалах и на стадионах снова разрешено.

Теперь разрешаются кофе-паузы и другие дружеские собрания коллег.

Возобновление занятий боевыми или контактными видами спорта.

С 5 марта дистанционный формат работы в Монако больше не будет обязательным, тем не менее, эта мера всё еще будет носить рекомендательный характер, в зависимости от возможностей работодателя. Именно об этом просил Национальный Совет в пятницу утром. Что касается обязательного ношения масок для сидящих за партами учеников, отмена этой меры пока еще озвучена не была. То же касается и всё еще остающихся закрытыми ночных клубов.

Стоит ли ожидать скорой отмены санитарного пропуска в Княжестве?

Национальный Совет также попросил полной отмены санитарного пропуска в Княжестве для монегасков, наёмных сотрудников и резидентов, в случае, если уровень заболеваемости опустится ниже 300 положительных случаев на 100 000 жителей. По данным covidtracker, в настоящий момент этот показатель, за неделю снизившийся на 30%, составляет 430 случаев в Монако и 719 – в департаменте Приморские Альпы.

Одновременно с этим, Франция готовится к решительному шагу: с понедельника 28 февраля санитарный протокол будет упрощен в школах, а ношение масок больше не будет обязательным в закрытых помещениях, подпадающих под действие вакцинального пропуска, таких как кинозалы, театры или музеи. К тому же, по словам Оливье Верана (Olivier Véran), Министра Здравоохранения, вакцинальный пропуск во Франции может быть полностью отменён, при условии достижения низкого уровня заболеваемости и госпитализаций.