Отныне подданные Монако смогут выходить на улицу без масок.

Начиная с 12 февраля на территории Княжества вступают в силу долгожданные послабления. В четверг 10 февраля Национальный совет выдвинул просьбу по смягчению действующих ограничений; а уже в пятницу утром избранные представители совета провели совещание с членами Княжеского правительства, чтобы рассмотреть вопрос о введении возможных послаблений.

В ходе заседания было принято несколько решений:

Отныне больше не обязательно носить маску на улице, за исключением мест большого скопления людей, например, на Дворцовой площади, во время смены караула, на рынках, а также на вокзалах и автобусных остановках в час пик.

Для посещения парикмахерских, салонов красоты и тату-салонов больше не требуется санитарный пропуск.

Также рассматривается вопрос о смягчении правил в школах Княжества для тех, кто контактировал с больными коронавирусом. Новые меры будут действовать после окончания зимних каникул и проведения кампании ПЦР-тестирования. Правительство также планирует провести эксперимент, в рамках которого в школах будут установлены очистители воздуха.

Занятия по плаванию в школах будут возобновлены в начале нового семестра.

До 4 марта, по возможности, сотрудники будут продолжать работать в удаленном режиме три раза в неделю. По-прежнему запрещается собираться с коллегами без масок во время перерывов.

При проведении массовых мероприятий ограничение на 2 000 человек будет снято при условии соблюдения санитарных норм.

Отныне за одним столом в ресторанах может размещаться до двенадцати человек, в то время как расстояние между столами будет сокращено до одного метра.

Финансовая помощь предприятиям продлевается до конца марта.

Положительные показатели

Ряд вышеперечисленных нововведений был обусловлен улучшением ситуации в области здравоохранения. За неделю уровень заболеваемости снизился на 36% на территории Княжества и на 33% в департаменте Альп-Маритим.

В пятницу утром Франция также объявила о смягчении санитарных мер в школах: теперь ученики смогут снимать маску, находясь на открытом воздухе, а также реже проходить экспресс-тесты. С 28 февраля во Франции больше не обязательно носить маску в закрытых помещениях, где действует наличие вакцинального пропуска, а люди, контактировавшие с больными коронавирусом, должны будут сдать всего один ПЦР-тест.

Тем не менее, Княжеское правительство по-прежнему призывает к осторожности. Также планируется поступление новых вакцин Novavax, сразу же после начала их продажи во Франции, предположительно с 21 февраля.

Правительство также сообщило, что, при сохранении положительных показателей, в ближайшем будущем возможно дальнейшее смягчение санитарных мер, в частности, в общеобразовательных учреждениях.